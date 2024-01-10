CHP Edirne İl Başkanı Kahraman'dan AKP toplantılarının okullarda yapılmasına tepki

CHP Edirne İl Başkanı Samet Kahraman, AKP Keşan ve Enez İlçe Danışma Kurulu toplantılarının okul salonlarında yapılmasına tepki gösterdi. Kahraman, "Bu durum bir siyasi parti tarafından Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin hiçbir kurum ve kuruluşuna saygı duyulmadığının, iktidar partisinin devleti kendi malı gördüğünün somut göstergelerinden biridir" dedi.

CHP Edirne İl Başkanı Samet Kahraman, AKP Keşan ve Enez İlçe Danışma Kurulu toplantılarının okul salonlarında yapılmasına sert tepki gösterdi. AKP Meriç Danışma Kurulu toplantısının da kaymakamlığına ait bir salonda yapıldığını öne süren Kahraman, Edirne Valiliği ve Cumhuriyet savcılarını göreve davet etti.

"DEVLET ELİ İLE SİYASET YAPMA ALIŞKANLIĞI KENDİNİ GÖSTERMİŞTİR"

Kahraman, bugün yaptığı yazılı basın açıklamasında şunları kaydetti:

"Toplumun ortak değerleri üzerinden siyaset olmayacağı gibi kesinlikle tarafsız ve siyasetten uzak kalması gereken önemli hususlar vardır. Sayın Süleyman Demirel’in de dediği gibi okula, camiye, kışlaya siyaset girmemelidir. Maalesef gitgide otoritesi artan ve parti devleti kurma yolunda ilerleyen AK Parti’nin Enez Danışma Kurulu toplantısını Enez Çok Programlı Anadolu Lisesi’nin salonunda aynı zamanda Keşan İlçe Danışma Kurulu Toplantısı’nı da Ahmet Yenice Ortaokulu Salonu’nda gerçekleştirildiğini görmüş bulunmaktayız. Bu durum bir siyasi parti tarafından Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin hiçbir kurum ve kuruluşuna saygı duyulmadığının, iktidar partisinin devleti kendi malı gördüğünün somut göstergelerinden biridir. Daha seçim sürecinin başında devlet eli ile siyaset yapma alışkanlığı kendini göstermiştir.

"KABUL ETMİYORUZ"

En kıymetli varlıklarımız olan evlatlarımızın kullanımına tahsis edilen bir alanın bir siyasi faaliyete malzeme edilmesi devletin tüm imkanlarının kullanıcılarından alınarak bir partinin siyasi faaliyet malzemesi yapılmasını kabul etmiyoruz. Devletin tüm imkanları halkın ve gençlerin kullanımına sunulacak ve CHP iktidarında hiçbir parti devletin imkanları ile propaganda yapamayacaktır. Devlet ile hükümet arasındaki fark hatırlanacak ve devletin kurumları ile bu kurumların yöneticileri hak ettikleri saygıyı görecektir. Yine Meriç Kaymakamlığı’na ait bir salonda da AK Parti Meriç Danışma Kurulu toplantısının yapıldığını öğrenmiş bulunmaktayız. Devletin tüm kurumlarının, binalarının ve imkanlarının sanki bir partinin öz malı gibi kullanılmasına, seçimin bağımsız ve tarafsız idaresi ile yetkili ve görevli olan adli ve idari makamların bu pervasız davranışlarına asla sessiz kalmayacağız. Devlet imkanları ile adaletsiz bir yarışa fırsat vermeyeceğimiz gibi, kastı ve ihmali olan tüm sorumlular hakkında da yapılacak işlemlerin takipçisi olacağız. Kimsenin endişesi olmasın ki Cumhuriyet Halk Partisi hukuk tanımaz ve eşit şartlarda yarışa cesaret edemeyen bu anlayışa, kamu kaynaklarının seferber edilmesi ile siyaset yapma alışkanlığına, bu alışkanlığın şımarttığı örgüt ve adaylara Edirne’de tek bir belediye bırakmayacaktır. Yönettikleri kurumları kendi menfaat ve propagandalarına kullanan bu kişilere Edirne halkının tek bir belediye emanet etmeyeceği de ortadadır.

Bu durum karşısında sessiz kalan ve idari, hukuki hiçbir işlem yapmayan Enez Kaymakamlığı, Meriç Kaymakamlığı ve Edirne Valiliğini; sorumluların tespiti ile buna imkan sağlayan yöneticilerin kimler olduğunun tespitini yapmayan ve hakkında adli işlem başlatmayan Cumhuriyet savcıları ve İlçe Seçim Kurulu’nu göreve davet etmekteyiz. Seçim sürecinde adaletsiz bir yarışa imkan vermeyeceğimizi hatırlatırız."