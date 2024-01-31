CHP Edremit'te ön seçime gidiyor: Ensar Aytekin'den açıklama

CHP, Balıkesir'de Edremit Belediye Başkanlığı için adaylık başvurusunda bulunan 12 isim için ön seçime gidiyor. 2 kadın aday için kurulması planlanan "mor sandık" tepkiler üzerine iptal edilirken Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, "Biz 12 arkadaşımızın tamamının bu ön seçime katılmasının, kapısının önünü açıyoruz, yolu açıyorsun. Her arkadaşımız ön seçime katılabilir. Kimseye bir kısıtlama, sınırlama, engelleme içerisinde değiliz çünkü Edremit’teki 8 bin 341 üyemize güveniyoruz” dedi. Öte yandan mevcut Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, adaylıktan çekildiğini duyurdu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Balıkesir’in Edremit ilçesinde 12 aday için ön seçime gidiyor.

Yaşanan "mor sandık" krizinden sonra CHP MYK Üyesi, Genel Başkan Yardımcısı ve CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin parti yönetimi ve 12 adayın katılımı ile bir toplantı yaptı.

Aytekin ise adayların tamamının ön seçime girebileceğini belirterek, “Edremit’te örgütümüz geçmişten bugüne belediye başkanını, belediye meclis üyelerini, milletvekilini hep en geniş anlamda tabanda ön seçimle belirleme iradesini ortaya koymuş" dedi.

"ADAY ADAYLARI ARASINDA ANKET YAPACAĞIZ"

Aday belirleme sürecine ilişkin konuşan Aytekin, "Birçok yolu ve yöntemi deneyeceğiz ve bu yol ve yöntemler sonucunda da adaylarımızı belirleyeceğiz demiştik. Hatırlayın belediye başkanının bizde olduğu yerlerde önce başkanla ilgili memnuniyet anketi yapacağız. Ardından aday adayları arasında anket yapacağız. Ankette bir kişi açık ara önde çıktıysa onu belediye başkan adayı olarak atacağız. Birbirine yakın bir sonuç çıkarsa onlar arasında bir ön seçim yapacağız demiştik. Şimdi Edremit’te tam da bu noktadan hareketle yaptığımız ankette arkadaşlarımızın birisinin diğerlerinden açık alan önde çıkmadığını görmüş olduk” diye konuştu.

12 ADAYIN TAMAMI KATILABİLİR

Aytekin, birbirine yakın çıkan sonuçlar arasında bir ön seçim yapma kararı aldıklarını ifade ederek "Elbette Edremit’te 12 tane değerli arkadaşımız Edremit’i yönetmek iddiasıyla yola çıktı. Biz 12 arkadaşımızın tamamının bu ön seçime katılmasının, kapısının önünü açıyoruz, yolu açıyorsun. Her arkadaşımız ön seçime katılabilir. Kimseye bir kısıtlama, sınırlama, engelleme içerisinde değiliz çünkü Edremit’teki 8 bin 341 üyemize güveniyoruz" açıklamasında bulundu.

2 kadın aday için kurulması planlanan "mor sandık" tepkiler üzerine iptal edilirken mevcut Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, adaylıktan çekildiğini duyurdu.