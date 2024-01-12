CHP, emekli aylıkları ile ilgili önerisini açıkladı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, emekli aylıkları ile ilgili partisinin önerisini açıklayarak, "Bu konuda yasal bir düzenleme yapılarak emekli aylıklarının asgari ücrete endekslenmesi gerekir ya da %90 gibi bir oran tespit edilebilir" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, emeklilerin mağduriyetinin acilen ortadan kaldırılması gerektiğini söyledi.

Sosyal medya hesabından yayımladığı video mesajda Karatepe, "Ocak ayının ortasına gelmemize rağmen emekliler ne kadar emekli aylığı alacağını henüz bilmiyor. Emekli aylıklarının belirlenmesi için yasal bir düzenleme yapılması gerekiyor. Ama bu konu da iktidar tarafından henüz bir adım atıldığını görmüyoruz" ifadelerini kullandı.

Karatepe, şöyle devam etti: "Eğer bir düzenleme yapılmazsa sadece 2023 yılının son altı ayında ortaya çıkan %37,6’lık artış Bağ-Kur ve SSK emeklilerinin aylıklarına yansıtılacak. Buradan ortaya çıkacak ücretin yetersiz olacağını biliyoruz.

Üstelik bu artışın kök aylığa yansıtılacağı için, bugün kök aylığı 7500 TL’nin oldukça altında olan milyonlarca emeklinin aylığında belirgin bir farklılığa yol açmayacak bir artış seviyesi ile karşı karşıya kalacağız."

"MAĞDURİYET ORTADAN KALDIRILMALI"

"Bugün 7500 TL en düşük emekli aylığı alanların, aylıkları bu tutarın bir miktar üzerinde olacaktır" diyen Karatepe, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla bu konudaki yasal düzenlemenin biran önce yapılması emeklilerin mağduriyetinin acilen ortadan kaldırılması gerekiyor. Fakat bugün yaşadığımız durum bize emeklilerin ne kadar aylık alacağı iktidar sahiplerinin insafına bırakılmıştır."

YASAL DÜZENLEME YAPILMALI

Bu durumun değişmesi gerektiğini ifade eden Karatepe, şunları söyledi:

"Bu konuda yasal bir düzenleme yapılarak emekli aylıklarının asgari ücrete endekslenmesi gerekir ya da %90 gibi bir oran tespit edilebilir. Böylelikle sürekli olarak emeklilerinin iktidar sahiplerinin gözünün içine bakma zorunluluğu ortadan kaldırılmış olur. Çok gecikmeden emekli aylıklarının ne kadar olacağının belirlemesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması ve hayatın çok pahalı olduğu bu dönemde emeklilerin karşı karşıya kaldığı mağduriyet bir an önce ortadan kaldırılmalıdır.”