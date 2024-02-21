CHP Gaziantep İl Başkanı görevinden istifa etti

CHP'li Reis Reisoğlu, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklama ile Gaziantep İl Başkanlığı görevinden istifa ettiğini duyurdu.

CHP Gaziantep İl Başkanı Reis Reisoğlu, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Reisoğlu, seçim sürecinde parti adına çalışmaya devam edeceğini belirterek, "Belediye başkanlarımızın, bunun dışında tüm örgütümün emrinde olmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Reisoğlu'nun açıklaması şöyle:

"Değer katmak için aday olduğum CHP İl Başkanlığı görevini resmen bırakmış bulunuyorum. Bundan sonraki süreçte, partimin neferi olarak seçim sürecinde belediye başkanlarımızın, bunun dışında tüm örgütümün emrinde olmaya devam edeceğim."