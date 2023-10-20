CHP Genel Başkan Adayı Öymen: Sesini çıkartmayanlar şimdi değişim talebinde bulunuyor

CHP Genel Başkan Aday Adayı Prof. Dr. Örsan K. Öymen Trabzon'da CHP İl Başkanlığını ziyaret etti. Öymen, "Geçtiğimiz yıllarda söylenmeyen şeyleri şimdi söylemiyoruz tutarlı bir şekilde ilerliyoruz. Geçmiş yıllarda yazdıklarımızı çizdiklerimizi parti üyesi olarak ya da Parti Meclisi üyesi olarak ne söylüyorsam şu anda aynı şeyi söylüyorum" dedi.

CHP Genel Başkan Aday Adayı Prof. Dr. Örsan K. Öymen 20-23 Ekim 2023 tarihlerinde Doğu Karadeniz’de gerçekleştireceği ziyaretlere memleketi Trabzon'dan başladı.

CHP Trabzon İl Başkanlığını ziyaret eden Öymen, "Bizim iddiamız sadece Trabzonlu olmak değil ya da Karadenizli olmak gibi bir iddia değil. Biz aynı zamanda siyaseti ilke dava ve ideoloji için yapıyoruz. İlkelerin, davaların ve ideolojilerin olmadığı yerde siyaset makam ve mevki için köşe kapmaca oyunlarına döner ya da ve retorik siyasetine dönüşür. Biz Mustafa Kemal Atatürk gibi İsmen İnönü gibi, Bülent Ecevit gibi siyaseti ilkeler üzerinden yürütmek iddiasındayız" ifadelerini kullandı.

"SESLERİNİ ÇIKARTMAYANLAR DEĞİŞİM TALEP EDİYOR"

Örsan Öymen şunları söyledi:

"Geçtiğimiz yıllarda söylenmeyen şeyleri şimdi söylemiyoruz tutarlı bir şekilde ilerliyoruz. Geçmiş yıllarda yazdıklarımızı çizdiklerimizi parti üyesi olarak ya da Parti Meclis Üyesi olarak ne söylüyorsam şu anda aynı şeyi söylüyorum. Bazı arkadaşlarımız yapılan tüm hatalara ortak olan bazı arkadaşlarımız ya da sesini çıkartmayanlar şimdi değişim talebinde bulunuyorlar. Biz farklı bir kategorideyiz. Bir kere bunu söylemek isterim şimdilik bunları söyleyeceğim ben size bunları sizinle paylaşmak istedim."

"SİYASETİ İLKE, DAVA İDEOLOJİ İÇİN YAPIYORUZ"

Daha sonra soruları yanıtlayan Öymen, toplantıya katılımla ilgili bir soru üzerine, "Biz nicelikten ziyade nitelikle ilgileniyoruz onun için böyle sayısal takıntılarımız yok, aslında salonda zaten 20 kişi daha gelse oturacak yer bulamazlar" dedi. Öymen, "Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı sürecinde Trabzonluluk vurgusu yaparak Trabzonluların desteğini istemişti, sizin CHP Trabzon örgütünden Ekrem İmamoğlu'nun istediği şekilde bir destek talebiniz var mı" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Mesele sadece Trabzonlu olmak değil. Tabii ki Trabzonlu olmaktan dolayı onur duyuyorum zaten sorulduğunda da hayatım boyunca Trabzonluyum diyorum hiçbir zaman Ankaralıyım, İstanbulluyum demiyorum, oralarda yaşamış ve büyümüş olmama rağmen o ayrı bir konu ama bizim iddiamız sadece Trabzonlu olmak değil ya da Karadenizli olmak gibi bir iddia değil. Biz aynı zamanda siyaseti ilke, dava ve ideoloji için yapıyoruz. İlkelerin, davaların ve ideolojilerin olmadığı yerde siyaset makam ve mevki için köşe kapmaca oyunlarına döner ya da retorik siyasetine dönüşür. Biz Mustafa Kemal Atatürk gibi İsmen İnönü gibi, Bülent Ecevit gibi siyaseti ilkeler üzerinden yürütmek iddiasındayız onun için bizim önceliğimiz ilkelerimiz ideolojimiz ve bu ilkeleri ve ideolojiyi paylaşan herkese web sitemizde de bu ilkelerimizin ne olduğu, ideolojimizin ne olduğu, Türkiye’nin sorunlarına yönelik çözüm önerilerimizin ne olduğu hepsi tek tek yazılı dolayısıyla onu da incelerseniz bu konularda bize katılan herkesi Trabzon’da olsun ya da olmasın 81 ilde Türkiye’nin her yerinde herkesi hareketimize tekrar davet ediyoruz."