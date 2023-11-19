CHP Genel Başkan Yardımcısı Adem: Yerel seçimden sonra erken seçime gidileceğine inanıyorum

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, yerel seçimlerden partisinin zaferle çıkması halinde erken seçimin gerçekleşmesini beklediğini söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, yerel seçimlerin sonucuna göre erken seçim yapılabileceğini söyledi.

Partisinin Niğde il başkanlığı ziyaretinde konuşan Adem, "CHP'nin zaferiyle sonuçlanacak yerel seçimden sonra erken genel seçime gidileceğine inanıyorum" dedi.

Adem, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın barış ve demokrasi ortamında başladığını, kavga ve gürültünün olmadığı, herkesin fikrini özgürce konuştuğu ortamda gerçekleştiğini söyledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in hem Parti Meclisini hem de MYK'yi konusunda uzman ve gündemi takip eden gençlerden kurduğunu belirten Adem, yaş ortalamasının 43 olduğunu dile getirdi.

Adem, insanlara umudun aşılandığı bir dönemin olacağını savunarak, değişimle tekrar herkese heyecan geldiğini söyledi.

"15-16 BÜYÜKŞEHİRİ ALACAĞIZ"

Mahalli İdareler Seçimi'nde ellerindeki 11 belediyeyi koruyacaklarını belirten Adem, şöyle konuştu:

"Bunun üzerine en az 4 büyükşehri daha ekleyerek 15-16 büyükşehri alacağımızı, birçok ilçe ve belde belediye başkanlıklarını da kazanacağımıza eminiz. Birçok yerde belediyeleri kazanacağız. Bu, erken genel seçimin önünü açacaktır. CHP'nin zaferiyle sonuçlanacak yerel seçimden sonra erken genel seçime gidileceğine inanıyorum."

Adem, Niğde'den 1977'den beri ilk defa CHP'den Parti Meclisi üyesi çıktığını belirterek, kendisine bu onuru yaşatan CHP Genel Başkanı Özel'e Niğdeliler adına teşekkür etti.