CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçen'den Mater ve Özerden'e cezaevinde ziyaret

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Gezi Parkı davasında aldıkları hapis cezaları Yargıtay 3. Ceza Dairesince onanan Çiğdem Mater ve Mine Özerden'i Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Gezi Parkı davasında aldıkları hapis cezaları Yargıtay 3. Ceza Dairesince onanan Çiğdem Mater ve Mine Özerden'i Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti.

Yaklaşık bir saat süren ziyaretin ardından cezaevi çıkışında gazetecilere açıklama yapan Gökçen, Mater ve Özerden'in morallerinin yerinde olduğunu söyledi.

Gökçen, "Türkiye'deki ve dünyadaki adaletsizliklerle ve siyasetin gidişatıyla ilgileniyorlar. Bunlar üzerine sohbet ettik. Buradaki ve diğer cezaevlerindeki sadece siyasi tutukluların değil, adli tutuklu ve hükümlülerin de durumlarıyla ilgili sohbet ettik. Bu konularla ilgili bize bilgiler aktardılar:'' diye konuştu.

''Özerden’in yaptığı bir telefon konuşması, Mater'in ise hiç çekmediği bir belgesel sebebiyle 18 yıl hapis cezasına çarptırıldığı'' değerlendirmesinde bulunan Gökçen, Gezi Parkı davasından dolayı haksız yere hapiste olan başka arkadaşları da bulunduğunu söyledi.

Gezi Direnişi'nde hayatını kaybedenleri hatırlatan Gökçen, "Burada yargılananlar aslında o çocukların, o gençlerin katilleri yargılanmasın ve cezalandırılmasın diye yargılanıyorlar. Bu yüzden bizler Gezi davasına, burada yaşanan haksızlıklara dair sözlerimizi söylemeye devam edeceğiz.'' diye konuştu.