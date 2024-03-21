CHP Genel Başkanı Özel'den Newroz mesajı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Newroz nedeniyle sosyal medya hesabından paylamış yaptı. Newroz'un barış ve kardeşlik günü olduğunu belirten Özel "Yeni bir başlangıçtır. Nevruz Bayramı'mız kutlu olsun" ifadelerine yer verdi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Newroz'u kutladı.
Özel, sosyal medya hesabından Newroz'a ilişkin bir paylaşım yaptı.
Paylaşımında Newroz'un barış ve kardeşlik günü olduğuna vurgu yapan Özel'in mesajı şöyle:
"Baharın gelişini müjdeleyen Nevruz barış ve kardeşlik günüdür, yeni bir başlangıçtır. Nevruz Bayramı'mız kutlu olsun."
Baharın gelişini müjdeleyen #Nevruz barış ve kardeşlik günüdür, yeni bir başlangıçtır.#NevruzBayramı'mız kutlu olsun. pic.twitter.com/R1k3lNCLzT— Özgür Özel (@eczozgurozel) March 21, 2024