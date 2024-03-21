CHP Genel Başkanı Özel'den Newroz mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Newroz nedeniyle sosyal medya hesabından paylamış yaptı. Newroz'un barış ve kardeşlik günü olduğunu belirten Özel "Yeni bir başlangıçtır. Nevruz Bayramı'mız kutlu olsun" ifadelerine yer verdi.

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Fotoğraf: AA