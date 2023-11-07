CHP Genel Başkanı Özel, iktidar mesajı verdi: Esas yürüyüş başlıyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin yeni genel başkanı seçildiği 38. Olağan Kurultay'ın ardından ilk ziyaretini memleketi Manisa'ya gerçekleştirdi. Burada partililere seslenen Özel, yerel seçimlere işaret ederek iktidar mesajı verdi. "Yerel seçimler iktidarın anahtarı olacak" diyen Özel, üye kampanyası başlatılması için talimat verdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 8. genel başkanı olarak seçilmesinin ardından ilk ziyaretini memleketi Manisa'ya gerçekleştirdi.

CHP Manisa İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Özel, ziyaretin ardından kendisini bekleyen partililere hitap etti. Konuşmasında 'iktidar' mesajı veren Özel, "CHP'nin parti içi hiçbir meselesi kalmadı. Bundan sonra birlik olacak, beraberlik olacak" ifadesini kullandı.

Hep birlikte çalışıp iktidarı değiştireceklerini kaydeden Özel, partililerine üye kampanyası başlatılması için de talimat verdi. Özel, "Halk artık iktidarı değiştirecek bir CHP istiyor. Bütün CHP'lilere diyorum ki; biz değiştik, gençleştik, güçlendik. Partinin kapıları size açık' diyin. Önümüzdeki yerel seçimde başarılı olursak bu iktidar daha fazla duramaz. Yerel seçimler iktidarın anahtarı olacak" diye konuştu.

Özel'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Bugünlerde Özgür Özel'in hayat hikayesi konuşuluyor. Kısaca bahsedeyim; (alanda bulunan bir binayı göstererek) her şey şu balkonda başladı.

2009'da şunu söylemiştim; uzun, zorlu bir yola çıkıyoruz. Bugün burada teşekkür için bulunuyorum. Sağ olun, var olun. Bundan sonra esas yürüyüş başlıyor. İl başkanlarım şunu söylüyor; 'hiç görülmedik bir hava, heyecan var.' Manisa'dan başka bir yürüyüşe başlıyoruz. CHP sizi bekliyor. Hepinize söylemek istediğim şudur; iş için, aş için, mutluluk için bize destek verin. Hep birlikte başaralım.

"DERHAL BİR ÜYE KAMPANYASI BAŞLATIYORUZ"

Kongrelerimizde dedik ki; 'halk ayağa kalkmak istiyor.' Delegelerimiz halka sordular, değişimi gerçekleştirdiler. Değiştik, güçlendik. Şimdi hep birlikte kazanma zamanıdır.

Derhal bir üye kampanyası başlatıyoruz. Halk artık iktidarı değiştirecek bir CHP istiyor. Bütün CHP'lilere diyorum ki; biz değiştik, gençleştik, güçlendik. Partinin kapıları size açık' diyin. Önümüzdeki yerel seçimde başarılı olursak bu iktidar daha fazla duramaz.

Yerel seçimler iktidarın anahtarı olacak.Hep birlikte çalışacağız, iktidarı değiştireceğiz.

CHP'nin parti içi hiçbir meselesi kalmadı. Bundan sonra birlik olacak, beraberlik olacak.

"YARIN, İKTİDAR YÜRÜYÜŞÜNÜ BAŞLATACAĞIZ"

Eşim Didem'le birlikte yarın Ankara'ya gidiyoruz. Kemal bey ve Selvi hanımın evlerinde kahvelerini içiyoruz. Sonra hep birlikte devir teslim törenini yapacağız, hep birlikte iktidar yürüyüşünü başlatacağız.

Belediye başkanlarının seçiminde millet kimi istiyorsa ona görev vereceğiz. Bu partiyi iktidar yapana kadar durmak yok."