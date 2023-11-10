CHP Genel Başkanı Özgür Özel Hatay’a gidiyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 12 Kasım Pazar günü Hatay'a gidecek. Özel'in Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile görüşerek şehrin güncel durumu hakkında bilgi alacağı ve bölgedeki depremzede yurttaşlar ile bir araya geleceği belirtildi.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay’a ziyaret gerçekleştirecek.

CHP Kurultayı öncesinde şehre gelen ve Genel Başkanlığa seçilmesi halinde ilk ziyaretini Hatay’a gerçekleştireceğini söyleyen Özel, 12 Kasım Pazar günü Hatay'a gidecek.

Pazar günü saat 09.30’da CHP Hatay İl Örgütü tarafından karşılanacak olan CHP'nin yeni Genel Başkanı daha sonra il başkanlığının koordinasyon çadırında Hatay halkı ile buluşacak.

KİPTAŞ Antakya Geçici Barınma Alanı’nda da depremzede yurttaşlar ile bir araya gelecek olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ı ziyaret ederek şehrin güncel durumu hakkında da bilgiler alacak.

Özel, programın sonunda Dörtyol ve Erzinli yurttaşlar ile buluşarak Hatay’dan ayrılacak.

Özel, Kurultay öncesinde Hatay'a yaptığı ziyarette Hatay'da depremden kaynaklanan sorunları gündemde tutmaya çalışacağı yönünde söz vermişti.