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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nu çalışma ofisinde ziyaret etti. İkili, görüşmede yerel seçimlerle ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Siyaset
  • 08.12.2023 10:27
  • Giriş: 08.12.2023 10:27
  • Güncelleme: 08.12.2023 11:56
Kaynak: Haber Merkezi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. 

Özel'in talebiyle yapılan görüşme, Kılıçdaroğlu'nun Ankara'daki ofisinde gerçekleşti. 

Yerel seçimlere yönelik fikir alışverişi olduğu belirtilen kısa ziyaretin ‘nezaket ziyareti’ kapsamında olduğu belirtildi.

Özel, yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu'nun çalışma ofisinden ayrıldı. 

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