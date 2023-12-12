CHP Grup Başkanvekili Başarır'dan hakem Meler'e ziyaret

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, hakem Halil Umut Meler'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, dün akşam yönettiği Ankaragücü-Rizespor maçı sonrası sahada darbedilen hakem Meler'in tedavi gördüğü hastaneye geldi.

Meler'e geçmiş olsun dileklerini ileten Başarır, hastaneden ayrılırken yaptığı açıklamada, olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Başarır, Meler'den hakemliği bırakmamasını rica ettiklerini belirterek "Eğer birileri bırakacaksa bu, Halil Umut değil. Bu; sporda, sanatta, siyasette Vandallık yapan kişi ve kurumlardır." dedi.

Meler'in Türkiye, FIFA ve UEFA için gurur vesilesi olduğunu, görevini iyi yaptığını ifade eden Başarır, hiçbir alanda şiddet istemediklerini vurguladı.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir ve eski hakem Selçuk Dereli de ziyarette yer aldı.