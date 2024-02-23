CHP heyeti, 'Hak ve Özgürlükler Hareketi' kurultayı için Bulgaristan'da

Bulgaristan'da çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi'nin kongresine CHP'yi temsilen Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen ve Bursa Milletvekili Hasan Öztürk katılıyor.

Bulgaristan’da faaliyet gösteren ve çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH), 24 Şubat Cumartesi günü 11’inci Ulusal Kongresi’ni Bulgaristan’ın Softa kentinde gerçekleştirecek. Kongreye CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve parti temsilcileri davet edilirken, CHP'yi temsilen Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen ve Bursa Milletvekili Hasan Öztürk katılım sağlayacak.

Hak ve Özgürlükler Hareketi Genel Başkanı daveti ile kongreye katılım sağlayacak olan CHP’li vekiller cuma akşamı milletvekilleri ve Türkiye Sofya Büyükelçiliği için verilen yemeğine de katılacak.

CHP’yi temsilen kongreye katılan Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, “Burada partimiz ve şahsım olarak bulunmak onur ve mutluluk benim için. Gerçekleşecek Ulusal Kongre ile bu yolda yürüyecek seçilecek yönetime başarılar diliyorum. Türkiye ve Bulgaristan ortak insanbağı, ortak geçmiş ve komşuluğumuzun getirdiği güçlü bağları ile, ortak geleceği birlikte inşa edeceğiz. Dün, bugün ve yarın kısaca her zaman yanınızdayız” dedi.