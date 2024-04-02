CHP heyeti Hatay'da: İtiraz sonucu oy farkı azaldı, süreç devam ediyor

CHP heyeti, Hatay seçimine yönelik itiraz başvurularını yapmak ve süreci takip etmek için kente geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, sürece ilişkin bilgi vererek, "Şu ana kadar 3 bin 900'lerden gelen fark, itirazlarımızın sonucunda 3 bin 287'ye kadar düşmüştür" dedi. Gökçen, itiraz sürecinin devam ettiğini bildirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP), Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin itiraz süreci devam ediyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görevlendirmesiyle oluşturulan heyet, Hatay'a geldi. CHP'li avukatlar, milletvekilleri, ilçe ve il örgütleri, Hatay seçimine yönelik başvurularına devam ediyor.

CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökçe Gökçen ve Murat Bakan, Hatay'daki seçim sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN GÖREVLENDİRME

CHP'li Gökçen, "Genel Başkanımız sayın Özgür Özel'in görevlendirmesiyle buradayız. Genel Başkan Yardımcımız Murat Bakan, milletvekillerimiz, ilçe başkanlarımız, Genel Merkez'de ve Hatay'da görev yapan partili avukatlarımız hep birlikteyiz ve bu süreci yerinde takip etmek bizim için büyük bir önem taşıyor" dedi.

"Hatay hepimizin diğer şehirlerden farklı gördüğü bir şehir" diyen Gökçen, şöyle devam etti: "Hatay'da geçtiğimiz yıl çok büyük bir acı yaşadık. Vatandaşlarımız bir yandan canını kurtarmaya çalışırken, diğer yandan sevdiklerini çok acı bir şekilde hayattan koparıldığını bizzat tecrübe etti. Bu yüzden Hatay hâlâ yaralarını sarmaya çalışmakta, hâlâ şehrini ayakta tutmaya çalışmaktadır."

"HATAYİ ÖNEM TAŞIYOR"

"Hatay şehrinin iradesinin aynı şekilde yansıyabilmesi bizim için hayati önem taşıyor" ifadesini kullanan Gökçen, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'a geldiği zaman Hataylılara yönelik depremde 'eğer siz buraya oy vermezseniz depremde veya herhangi bir belediye hizmetinde karşılık alamazsınız' demişti. Erdoğan'ın seçmene yönelik, oy kullandığı partiye yönelik bir cezalandırma sistemini uygulayacağını açıkladığı yerdir. Türkiye'nin farklı yerlerinde gördük ki Cumhurbaşkanı'nın kendi partisine büyük bir tepki olarak dönmüştür" diye konuştu.

"BAŞVURULAR YAPILDI"

Seçime yönelik başvuruların yapıldığını ve yapılmaya devam edileceğini belirten Gökçen, şunları söyledi:

"Genel Başkanımızın görevlendirmesiyle buradayız ve Hatay halkının iradesinin sandığa nasıl girdiyse öyle çıkabilmesi için ve aynı zamanda itirazların sürebilmesi, itirazların doğru yapılması, verilerin hepsinin doğru analiz edilebilmesi bizim için önemli. İtiraz süreci, devam eden bir süreç. Şimdiye kadar partili avukatlarımız, ilçe örgütümüz, il örgütümüz, milletvekillerimiz yakından takip ederek bütün başvurularını yaptılar ve yapmaya devam edecek. İtiraz süreci boyunca başvuruları takip etmeye devam edecek."

"FARK AZALDI"

Gökçen, itirazlara dair de bilgi vererek, "Gün boyu yaşananlar, tespit ettiğimiz usulsüzlükler, verilerde bazı hatalar ya da geçersiz oylara dair birtakım soru işaretleri üzerinden birden fazla başvuru yapılıyor. Şu ana kadar 3 bin 900'lerden gelen fark, itirazlarımızın sonucunda 3 bin 287'ye kadar düşmüştür. İtiraz süreci devam ediyor" dedi.

"BU SANDIK BİZİM İÇİN DAHA ÖNEMLİ"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan ise "Seçmenin iradesinin tecelli ettiği yer sandık. Bu sandık bizim için çok daha önemli. Burada bir varoluş mücadelesi veren, hayatını devam ettirmeye çalışan insanlar oy kullandı. Hatay'daki seçmen iradesinin sonuca yansıması noktasında üzerimize düşeni yapmaya geldik.

HATAY'DA SON DURUMHatay'da 31 Mart seçimlerine ilişkin karışıklık devam ediyor.



Anadolu Ajansı verilerine göre, sandıkların yüzde 100'ü açılmış durumda. AA verisinde AKP'nin adayı yüzde 44.48 ile ilk sırada yer alırken, CHP'nin adayı Lütfü Savaş 44.05 ile ikinci sırada.



Öte yandan Anka Haber Ajansı verilerinde ise sandıkların yüzde 99,9'u açıldığı belirtiliyor. AKP'nin adayı yüzde 44.5 ile ilk sırada olurken, Lütfü Savaş'ın oy oranı yüzde 44.08 olarak belirtiliyor.



Lütfü Savaş, seçime yönelik itirazlarını yapacaklarını kaydederek, "Hatay halkının sandık iradesi tam olarak tecelli edene kadar mücadelemiz sürecek. Bir tek oyun bile takipçisi olacağız" açıklamasını yapmıştı.