CHP İl Başkanı Özgür Çelik: 'En üst yargı organına siyasal müdahale söz konusu'

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Beylikdüzü Belediyesi’nin 47 saatte yapımını bitirdiği Marmara Mahallesi’ndeki “9 Eylül 100. Yıl Parkı”nın açılışında yaptığı konuşmada; “Burada gerçekten çok ciddi bir sosyal demokrat belediyecilik uygulaması gerçekleşiyor” dedi.

Beylikdüzü Belediyesi’nin 47 saatte noter huzurunda bitirdiği Marmara Mahallesi’ndeki 5 bin metrekarelik “9 Eylül 100. Yıl Parkı”, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 85’inci yıl dönümünde açıldı.

Açılışa CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Parti Meclisi üyeleri Sevgi Kılıç, Cem Aydın ve Mahir Yüksel, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı Mülayim Demirtaş, eski CHP Milletvekili Süleyman Çelebi İBB Meclis üyeleri de katıldı.

Açılışta Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın ardından konuşma yapan Özgür Çelik, Atatürk ve silah arkadaşlarını, “Bizlere bu kıymetli gözbebeğimiz Cumhuriyeti armağan ettiler. Bu anlamıyla bir kez daha Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşlarına saygılarımı, minnetlerimi sunuyorum” sözleriyle andı.

“EN ÜST YARGI ORGANINA BİR SİYASİ MÜDAHALE SÖZ KONUSU”

Konuşmasına, Anayasa Mahkemesi’ne dönük Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin yaptığı suç duyurusuna da değinerek başlayan Çelik, Cumhuriyet kurumlarının tahrip edildiğini belirterek “Son günlerde yaşadığımız bir mesele, bir Yargıtay Daire Başkanlığı Anayasa Mahkemesi'nin kararını tanımadığı gibi Anayasa Mahkemesi üyeleriyle ilgili suç duyurusunda bulunuyor. Ülkenin en üst yargı organına bir siyasi müdahale söz konusu oluyor. Bu yönüyle de Cumhuriyet’in kurumlarının ne yazık ki yüzüncü yılında tahrip edildiğini görüyoruz” dedi.

Yaşananlara karşın umutsuz olmadıklarının altını çizen Çelik, Atatürk’ün İstanbul işgal altındayken “Geldikleri gibi giderler” sözlerini hatırlatarak “İşte biz işte biz ulu önderimizin Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün o büyük umuduyla, büyük inancıyla, büyük kararlılığıyla Cumhuriyetimizin değerlerini korumaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“ÇOK ANLAMLI BİR AÇILIŞTAYIZ”

Beylikdüzü Belediyesi tarafından çok kısa sürede yapılan ve açılışı gerçekleştirilen parkla ilgili konuşan Çelik, şöyle konuştu:

“Çok anlamlı bir açılıştayız. Kıymetli başkanımız noter huzurunda parkın hatta çalışmasının başladığı esnada Ankara’yı da aynı gün birlikteydik. Kendisi bana gösterdi. Dedi ki ‘Beş günde bir park bitirmeyi planlıyoruz. Noterle başlatıyoruz süreci ve noter huzurunda süreyi belirleyeceğiz.’ Aslında beş günde yapılacak bir park sadece kırk yedi saatte Beylikdüzü'nde yapıldı. Bu bir dünya rekoru. Beylikdüzü Belediye Başkanımıza ve ekip arkadaşlarına, Beylikdüzü Belediyesi emekçilerine çok büyük bir alkış. Tabii 9 Eylül ismi de çok anlamlı. Hem 100. yılı hem de 9 Eylül hem partimizin kuruluş tarihi. Hem İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü hem de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının gününde.”

“BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ, 4 YILDA 74 PARK AÇILIŞI YAPTI”

Bir önceki dönem Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na Beylikdüzü çalışmaları nedeniyle teşekkür eden Çelik, bugün burada bir sosyal demokrat belediyecilik örneği yaşandığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Burada gerçekten çok ciddi bir sosyal demokrat belediyecilik uygulaması gerçekleşiyor. Nedir sosyal demokrat belediyecilik uygulaması, şöyle bir bakmak istedim. Beylikdüzü’nde ve İstanbul’da kişi başına düşen yeşil alan miktarı nedir diye şimdi İstanbul’un bazı ilçelerini söylemek istiyorum. Mesela yaşadığım Bahçelievler'de komşu ilçem Bağcılar'da, Güngören'de, Gaziosmanpaşa'da ve Esenler'de kişi başına düşen yeşil alan miktarı bir metrekarenin altında. Bahçelievler'de 0,8 metrekare. Yani Bahçelievler'de bir kilometre karede kırk bin insan yaşıyor ve kişi başına düşen yeşil alan miktarı bir metrekare bile değil. Beylikdüzü'nde şu anda kişi başına düşen yeşil alan miktarı on metrekareyi aşmış durumda ve Beylikdüzü Belediyemiz 4 yıl içerisinde 74 adet park açılışı gerçekleştirdi. 15 bin 500 ağaç dikti Beylikdüzü'nde. İşte bunun adı sosyal demokrat belediyeciliktir.”

“İSTANBUL’DA KİŞİ BAŞINA DÜŞEN YEŞİL ALAN 2018’DE 2,6 İKEN, 2023’TE 7,2 METREKARE”

Beylikdüzü Belediyesi’nin diğer önemli çalışmalarından örnekler veren Çelik konuşmasının sonunda İBB döneminde artan yeşil alan miktarına değinerek şöyle dedi:

“Hepimizin hafızasında yer alan beslenme çantasını hiç unutmadık. Unutmuyoruz. Emekli dinlenme tesislerini unutmuyoruz. Kreşleri, kadın dayanışma evlerini unutmuyoruz. Ve büyük bir keyifle konserler dinlediğimiz Yaşam Vadisi'ni unutmuyoruz. Dolayısıyla işte sosyal demokrat belediyecilik budur. Bu kentin, bu şehrin çocukları için parklar yapmaktır. Onların beslenme çantasını doldurmaktır. Bu kentin kadınlarına olanaklar sağlamaktır. Bu kentin engellilerine. Oralarda dinlenebilecekleri alanlar yapmaktır. Bu yönüyle hem Beylikdüzü Belediye Başkanımızı hem de bir örnekle de İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili bir şey söyleyeyim, İstanbul'da 2018 yılında kişi başına düşen yeşil alan miktarı 2,6 metrekareyken bugün 2023 yılında İstanbul'da kişi başına düşen yeşil alan miktarı 7,2 metrekare. Bu şu anlama geliyor: Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu yönetiminde ormanlar imara açılmıyor, ormanlar, kent ormanlarına dönüştürülüyor. Yaşam alanına dönüştürülüyor. Bu yönüyle de Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na buradan hep beraber büyük bir alkış gönderir miyiz? Ben bu duygu ve düşüncelerle 10 Kasım'da bir kez daha ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü büyük bir saygıyla, minnetle, şükranla anıyorum.”

Çelik’in konuşmasının ardından kurdele kesimi yapılarak park, hizmete açıldı. Çelik, parkta bir süre dolaşarak halkla sohbet etti ve çocuklarla oyun oynadı.