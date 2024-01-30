CHP İl Başkanlığı'ndan, "Haberi olmadan CHP’den aday yapılan AKP'li" iddiasına yanıt

CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, Rize'de "Haberi olmadan CHP’den Belde Belediye başkan adayı olarak açıklandığını ve AKP'li olduğunu" söyleyen Mevlüt Çağıran'ı yalanladı. Kişisel kimlik bilgilerini kendisinin vermesi üzerine Parti Meclisi'ne sunulduğunu kaydeden Deniz, "Haberi olmadan kimse kimseyi aday yapmaz" ifadelerini kullandı.

CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, Rize’de yaşanan Belde Belediye Başkanlığı krizine açıklık getirerek, “Haberi olmayan birini aday göstermek mümkün mü?” dedi.

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri için aday adaylık süreçleri tamamlanırken Rize’nin Çayeli ilçesine bağlı Büyükköy Beldesi’nde CHP'den aday gösterildiği iddia edilen Mevlüt Çağıran, listelerin açıklanmasıyla ‘Ben AK Partiliyim’ diyerek adaylığına itiraz etmişti.

Konu hakkında açıklama yapan CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz ise Çağıran’ın adaylığından haberi olduğunu, kişisel kimlik bilgilerini kendisinin vermesi üzerine Parti Meclisi'ne sunulduğunu ifade etti.

Çağıran’ın kendisinin arayarak belediye başkan adayı olmak istediğini beyan ettiğini belirten CHP İl Başkanı Deniz, “Bu devirde birisinin olurunu almadan, fikrini almadan kim kimi aday gösterir? Böyle bir mantık olabilir mi? Bir kere her şeyden önce böyle düşünmemiz lazım" diye konuştu.

"ADAY OLMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ"

Deniz, şöyle devam etti: "Bu arkadaş Madenli beldesinde yaşayan, Çayeli Merkez’de esnaflık yapan, daha önce CHP yönetimlerinde de yer almış olan bir vatandaş. 2015-2018 yılları arasında parti yönetiminde görev almış, daha sonra istifa etmiş, AK Parti’ye üye olmuş birisi. Biz her yerden aday çıkarma hedefimiz olduğu için bu arkadaşa da orada soruyorlar. Kendisi de aday olmak istediğini, partiye yeniden aday olmak istediğini beyan ediyor. Hatta oradan telefon açarak parti sekreterimiz ile de bire bir konuşuyorlar. Kendi kimlik bilgilerini kendisi veriyor. TC kimlik numarasını beyan ediyor, mesleğini beyan ediyor, aday olmak istediğini beyan ediyor ve biz de bunu sisteme giriyoruz."

"HABERİ OLMADAN KİMSE KİMSEYİ ADAY YAPMAZ"

Çağıran’ın kendilerini arayarak adaylığını iptal etmek istediğini ve il başkanlığı olarak gerekli işlemlerin yapılması konusunda Çağıran’a teminat verildiğinin altını çizen Deniz, “Sabahleyin kendisi beni aradı ve ‘Benim böyle bir adaylığım yok, ben çekilmek istiyorum’ dedi. Biz de madem böyle bir talebiniz var tamam dedik. Sonuçta Parti Meclisi'ne ismi verilmiş ama herhangi bir yere bildirilmemiş. Bu olay sadece Parti Meclisi'nde karar almakla alakalı bir mevzu değil. Parti Meclisi'nde karar verilir, biz sonrasında evraklarını alır ilçe seçim kuruluna teslim ederiz. Sonrasında arkadaş tüm basın kuruluşlarını geziyor, kendisinin haberi olmadan aday yapıldığını söylüyor. Yani hiç kimsenin haberi olmadan kimse kimseyi aday yapmaz” ifadelerini kullandı.