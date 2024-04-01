CHP ile AKP'nin oy artırdığı ve kaybettiği iller

Son seçimde Türkiye genelinde 1. olan CHP, 56 ilde oyunu artırırken, 25 ilde düşüş yaşadı. Seçimi 2. sırada bitiren AKP ise oylarını 39 ilde artırırken; 42 ilde düşürdü.

Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İstatistik bölümü Araştırma Görevlisi Ozancan Özdemir, CHP ile AKP'nin oy artırdığı ve kaybettiği illeri sıraladı.

Bunun grafiklerini de X hesabından paylaşan Özdemir, CHP’nin 81 ilin 56’ında oy artırdığını, 25’inde ise düşüş yaşadığını bildirdi. Özdemir, paylaşımına “Giresun, Sinop, Afyon, Adıyaman ve Bolu en çok oy artışı olan 5 il olurken, Siirt, Erzincan, Nevşehir, Tokat ve Karabük en fazla düşüş gösteren 5 kent oldu” notunu da ekledi.

CHP, 2024 Yerel Seçimleri’nde henüz resmi olmayan sonuçlara göre Türkiye genelinde yüzde 37,76 oy alarak, 14 büyükşehir, 21 il, 337 ilçe ve 49 belde olmak üzere toplamda 421 belediye başkanlığı kazandı.

CHP'nin 2023 seçimlerine kıyasla Türkiye geneli başarı haritası bu şekilde oluştu. 81 ilin 56'sında oylarını arttırırken, 25'inde ise düşüş gösterdi.



Giresun, Sinop, Afyon, Adıyaman ve Bolu en çok oy artışı olan 5 il olurken, Siirt, Erzincan, Nevşehir, Tokat ve Karabük en fazla… pic.twitter.com/Lijazq05gK — Ozancan Özdemir (@OzancanOzdemir) April 1, 2024

AKP HARİTASI

Özdemir’in paylaştığı bir diğer harita ise AKP hakkında. Buna göre Türkiye genelinde yüzde 35,4 oy alan AKP, oylarını 39 ilde artırırken; 42 ilde düşürdü. AKP bu seçimlerde 12 büyükşehir, 12 il, 356 ilçe ve 125 belde olmak üzere toplamda 505 belediye başkanlığı kazandı.Özdemir paylaşımında, "Ancak bu 42 sayısının içine Kırklareli, Mersin gibi aday koymadığı iller de dahil" notunu ekledi.