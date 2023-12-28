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CHP İstanbul İl Başkanı Çelik, Roboski için adalet istedi

Roboski Katliamı’nın 12. Yılında CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Çelik, “Adaletin bir an önce tesis edilmesi, mağdur ailelerin ve toplumsal vicdanımızın yaralarının sarılması için tek temennimiz” dedi.

Güncel
  • 28.12.2023 18:18
  • Giriş: 28.12.2023 18:18
  • Güncelleme: 28.12.2023 18:26
CHP İstanbul İl Başkanı Çelik, Roboski için adalet istedi

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik Roboski Katliamının 12’nci yıldönümünde sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Çelik'in mesajı şöyle:

“12 yıl önce Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Roboski köyünde hayatını kaybeden 34 yurttaşımızı rahmetle anıyorum. 12 yıldır bekletilen adaletin bir an önce tesis edilmesi, mağdur ailelerin ve toplumsal vicdanımızın yaralarının sarılması tek temennimiz.” 

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