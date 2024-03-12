CHP İstanbul İl Başkanı Çelik'ten 'para sayma' görüntüleri hakkında açıklama

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, 'para sayma' görüntüleri hakkında, "O görüntüler 2019 yılına ait. Orada binanın satın alınmasının ücretinin bir bölümü belgeyle birlikte teslim ediliyor" dedi. Çelik, söz konusu görüntülerin "31 Mart seçimlerine 20 gün kala Ekrem İmamoğlu'nu yıpratmayı" amaçladığını ifade etti.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medyada dolaşıma sokulan ve yandaş medyada İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilişkilendirilerek haber yapılan 'para sayma' görüntüleri hakkında açıklama yaptı.

Medyascope'ta katıldığı yayında Özgür Çelik, "O görüntüler 2019 yılına ait. 2019 yılında bizden önceki yönetim şu anda içinde bulunduğumuz CHP il binasını satın alırken bina sahibinin avukatının ofisi orası. Ödemenin bir bölümü avukatın ofisinde yapılıyor" ifadelerini kullandı.

Avukatın isminin Gökhan Taşkapan olduğunu belirten Çelik, "O görüntüler 2019 yılına ait. Orada binanın satın alınmasının ücretinin bir bölümü bu belgeyle birlikte teslim ediliyor. Bir kapora gibi. 15 milyon 510 bin TL orada teslim ediliyor. Teslim edilen kişinin, teslim alan kişinin imzası, kendisinin burada ibaresi var.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik (@ozgurcelikchp):



"O görüntüler 2019 yılına ait. Bizden önceki yönetim CHP il binasını satın alırken bina sahibinin avukatının ofisi orası. Ödemenin bir bölümü avukatın ofisinde yapılıyor."@goksugoksel pic.twitter.com/5d3KQjBW5a — Medyascope (@medyascope) March 12, 2024

"CHP Kurultayı'nda delegelere para verildiği" iddiasına da yanıt veren Çelik, şunları söyledi:

"Benden önceki il başkanıyla Ekrem Bey ayrı tarafları destekliyordu. Kurultayda bu yönde bir sürecin olmasının hiçbir aklı mantığı yok. Buradaki amaç tamamen 31 Mart seçimlerine 20 gün kala Ekrem İmamoğlu'nu yıpratmaya yönelik oradaki bir belediye meclis üyesi üzerinden birtakım girişimlerdir."

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, dün (11 Mart) CHP İstanbul İl Başkanlığında çekildiği öne sürülen ve sosyal medyada paylaşılan para sayma görüntülerine ilişkin resen soruşturma başlatmıştı.

Başsavcılıkça, bazı sosyal medya hesaplarında, "Fatih Keleş'in CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda para destelerini sayarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı" notuyla paylaşılan görüntülere ilişkin maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının tespit edilmesi amacıyla resen soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.

CHP İstanbul İl Başkanlığı, sosyal medyada gündem olan para sayma görüntülerine ilişkin açıklamada bulunmuştu.

Açıklamada, söz konusu görüntülerin, partinin il başkanlığı binasının alımıyla ilgili olduğu ve 2019 yılına ait oldukları bildirilmişti. Ayrıca görüntülerin aynı zamanda mal sahibinin avukatlık bürosundan olduğu belirtilmişti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise "O görüntü üzerinden siyasi yaygara çıkarmaya çalışanların kötülükçü akılları var. Bu yaygara ile servis edilmesi... Bunu tabi birkaç meczubun 'buradan Ekrem'e ne sıçratır nasıl bir leke, iz bırakırız' anlayışıyla koca koca kanallarda bir yerinden 'Ekrem'e çamur sıçratma' çabası içinde oldular. Bunlar alıştığımız şeyler" açıklamasını yapmıştı.