CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'ten İSKİ iddialarına yanıt!

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin "İSKİ'nin borcunun dört katına çıktığı" yönündeki iddialara yanıt verdi. Çelik, İSKİ'nin 2019 yılındaki borcunu 2023 yılında yüzde 9.5 azalttıklarını söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin İSKİ ile ilgili borç iddialarına sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Çelik, İSKİ'nin 2019 yılındaki borcunu 2023 yılında yüzde 9.5 azalttıklarını söyledi.

AKP'li Kabaktepe'nin sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı "İstanbullular adına CHP’li İBB Başkanına soruyorum: İSKİ’nin toplam borcunu 4 katına çıkardığınız doğru mu? Doğru ise başarı bunun neresindedir?" paylaşımına yanıt veren Çelik, "Eğer biz duruma müdahale edip İSKİ'yi doğru yönetmeye başlamasaydık 2019 yılındaki 264,4 milyon dolar borç, bugün 322,9 milyon dolara kadar çıkacaktı" dedi.

Çelik'in sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımının tamamı şu şekilde:

"Osman Bey İSKİ'nin borçlarını sormuş. İBB yönetimini aldığımız 2019 yılında İSKİ’nin toplam 264,4 milyon dolarlık borcu vardı. Biz 2023 sonu itibariyle bu borçlanmayı %9,5 azaltarak 239,3 milyon dolara düşürdük. Üstelik bu başarı, %22,13 olan beş yıllık dolar enflasyonuna rağmen kazanıldı. Eğer biz duruma müdahale edip İSKİ'yi doğru yönetmeye başlamasaydık 2019 yılındaki 264,4 milyon dolar borç, bugün 322,9 milyon dolara kadar çıkacaktı. İflas eşiğine getirdiğiniz ülke ekonomisi yüzünden Türk Lirasındaki değer kaybına sığınmak istiyorsanız bilemeyiz. Biz gerçekleri konuşmaya devam edeceğiz. İçiniz rahat olsun Osman Bey. İstanbulluların Ekrem Başkanı var."