CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde ateş eden kişi, mafya hesaplaşmasından çıktı

Gazeteci Barış Terkoğlu, 6 Nisan'da CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde 6-7 el ateş edilen olaya ilişkin yeni bilgileri paylaştı. Buna göre, ateş açtığı için yakalanan Emre Duran'ın ismi, daha önce de bir mafya hesaplaşmasında geçiyordu.

Gazeteci Barış Terkoğlu, 6 Nisan'da CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde ateş açılmasına ilişkin edindiği yeni bilgileri paylaştı. Konuyu Cumhuriyet'teki köşesine taşıyan Terkoğlu, ateş açanın kendisi olduğunu kabul eden ve tutuklandıktan sonra serbest bırakılan Emre Duran'ın ismi daha önce de bir mafya hesaplaşmasında geçmişti.

Terkoğlu yazısında, 2021 yılında Duran'ın CHP İl Başkanlığı yakınlarında ateş açmasına gerekçe gösterdiği 'Zaza Doğan' lakaplı Ahmet Adanmış’a yönelik saldırıda gözaltına alındığını ifade etti. Yazıda ayrıca, mafya hesaplaşmasının ortasında Talat isimli iki çocuk babası perdecilik yapan bir yurttaş da hayatını kaybetmişti.

Terkoğlu'nun yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

"Siz Emre Duran’ı tanıyorsunuz. Daha önce bu köşede okudunuz. 1 Haziran 2021’de, perde asarken mafya çatışmasının ortasına düşen, başına aldığı serseri kurşunla hayatını kaybeden iki çocuk babası 34 yaşındaki perdeci Talat’ın hikâyesini yazmıştım.

'Dayı' lakaplı Fatih Uzunyayla ile 'Zaza Doğan' lakaplı Ahmet Adanmış arasında bir süredir husumet vardı. Polis aldığı istihbaratı 'Gereken yapılacak, Fatih abimizin intikamı alınacak’ tarzında söylemlerin olduğu bilgisi alınmıştır' diyerek not etmişti.

Gerçekten de oldu. 24 Mayıs 2021 günü önce Büyükçekmece’de bir vatandaşın aracı çalındı. O araçla, bir hafta sonra, Zaza Doğan lakaplı Ahmet Adanmış’ın Alibeyköy/Eyüpsultan’da yeni açılan Lounge kafesinin önüne gidildi. Araç içinden uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Kafedeki Taha Aksakal kasığından ve Ahmet Adanmış sol karın boşluğundan ölümcül şekilde yaralandı. Yeni açılan kafeye perde asan perdeci Talat ise yaşananlardan habersiz vurulup öldü. 2 Haziran’da da çalıntı aracın üstüne benzin dökülüp yakılarak deliller temizlendi.

Polis orada da aracı takip ederek faillere ulaştı. Fatih Uzunyayla’nın adamı olarak bilinen Üveyiz Kınay, Emirhan Örs, Doğan Gökdoğan ile birlikte bahsettiğim Emre Duran da gözaltına alındı. Arka koltuktaki Üveyiz Kınay ateş açarken Emre Duran silahı temin eden kişiydi. Doğan Gökdoğan her şeyi itiraf etti.

AFTAN YARARLANIYOR

O günden sonra ne mi olmuş? Perdeci Talat’ın öldüğü, iki kişinin yaralandığı çatışmanın davası halen devam ediyor. Polis tarafından kaçarken yakalanan Fatih Uzunyayla, 'Kaçma şüphesi yok' denerek serbest bırakıldı. Cinayet silahını temin eden Emre Duran da öyle...

Emre Duran çıkınca, kendi anlattığına göre Zaza Doğan’ın adamlarıyla yine çatışmaya girdi. Yetmedi CHP İl Başkanlığı önünde ateş açtı. Mahkeme 'iyi halli' gördüğü Duran’ı yine serbest bıraktı. Bu arada temmuz ayında AKP-MHP’nin çıkardığı infaz düzenlemesinden Merdan Yanardağ ya da Gezi sanıkları değil ama Emre Duran yararlanıyor! Perdeci Talat’ın çocukları, kardeşleri ise halen pisi pisine ölümün hesabının sorulmasını bekliyor. Bu sırada da failler dışarıda eylemlerine devam ediyor!

Yargının verdiği cesaretten olacak, aramızda dolaşan Emre Duran’ın tam 51 suç kaydı var. Halen sosyal medyadan silahlı fotoğraflar paylaşıyor. Rakiplerini darp ederken çektiği videoları takipçilerine izletiyor."