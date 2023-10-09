CHP İstanbul İl Kongresi’nin ardından Canan Kaftancıoğlu’ndan ilk mesaj

Özgür Çelik’in seçildiği CHP İstanbul İl Kongresi’nin ardından bir mesaj paylaşan eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, “Özgür Çelik’i ve göreve seçilen bütün yol arkadaşlarımı kutluyor, görevlerinde sonsuz başarılar diliyorum” dedi.

CHP’nin eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, partisinin İstanbul İl Kongresi’nin ardından ilk mesajını X hesabından paylaştı.

“İl Başkanımız sevgili Özgür Çelik’i ve göreve seçilen bütün yol arkadaşlarımı kutluyor, görevlerinde sonsuz başarılar diliyorum” diyen Kaftancıoğlu, “Önceki dönem il başkanımız Cemal Canpolat’a ve demokratik yarış ve olgunlukta da farkını ortaya koyan İstanbul örgütümüze bir kez daha sonsuz teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

İl Başkanımız sevgili Özgür Çelik’i ve göreve seçilen bütün yol arkadaşlarımı kutluyor, görevlerinde sonsuz başarılar diliyorum.



Önceki dönem il başkanımız Cemal Canpolat’a ve demokratik yarış ve olgunlukta da farkını ortaya koyan İstanbul örgütümüze bir kez daha sonsuz teşekkür… pic.twitter.com/grflyzBqcn — Canan Kaftancıoğlu (@Canan_Kaftanci) October 9, 2023

Kaftancıoğlu, kongrede Genel Merkez ile birlikte Cemal Canpolat’ı destekliyordu.