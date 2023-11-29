CHP İstanbul İl örgütünün başlattığı "Adalet Nöbeti" sona erdi

Tutuklu TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında “hak ihlali” ihlali kararı veren Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunan Yargıtay’a karşı CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi önünde başlattığı “Adalet Nöbeti” sona erdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı tarafından başlatılan "Adalet Nöbeti" bugün (29 Kasım Çarşamba) sona erdi.

Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) tutuklu Hatay Milletvekili Can Atalay üzerinden başlayan, Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay arasında yaşanan yargı krizine yönelik Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi önünde başlatılan nöbete dair konuşan CHP İl Başkanı Özgür Çelik, demokratik kitle örgütleriyle, sivil toplum kuruluşlarıyla, sendikalarla ve meslek odalarıyla birlikte "yargı darbe"sini anlatmaya devam edeceklerini kaydetti.

İl örgütüyle birlikte birlikte açıklama yapan İl Başkanı Özgür Çelik, Türkiye’nin 81 ilinde eş zamanlı basın açıklaması gerçekleştirdiklerini belirtti.

"ANAYASAL DÜZENİ SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Çelik, şunları söyledi:

“Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında verdiği kararla iki hafta önce Sirkeci Postanesi’nde Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkan ve üyelerine Anayasa kitapçığı göndermiştik. Aslında ben bir hukukçu değilim. Eğitim alanım başka bir alan ama hukukçulara Anayasa kitapçığını gönderme zorunluluğu hissetmemiz, Türkiye’nin içerisinde bulunduğu hukuk sisteminin ne olduğunun en iyi göstergesiydi. Sonrasında Çağlayan Adliyesi’nde bir ‘Anayasal düzeni savunuyoruz’ nöbeti başlattık. 15 gündür bu nöbeti burada gerçekleştiriyoruz. Bugün de Türkiye’nin 81 ilinde bir ortak basın açıklamasıyla anayasal düzene karşı yapılan bu kalkışmaya karşı tepkilerimizi dile getiriyoruz ama bu nöbet bitmedi, devam ediyor. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak diğer demokratik kitle örgütleriyle, sivil toplum kuruluşlarıyla, sendikalarla, meslek odalarıyla eş güdümlü bir biçimde çalışarak anayasal düzene karşı bu kalkışma hareketini İstanbul’un caddelerinde, sokaklarında, meydanlarında anlatmaya devam edeceğiz. Anayasal düzeni savunmaya devam edeceğiz."

“TÜRKİYE’Yİ ORTA ÇAĞ KARANLIĞINA SÜRÜKLEMEK İSTİYORLAR”

"Bu kalkışmayı, Türkiye’yi Orta Çağ karanlığına sürüklemenin adımı olarak değerlendiriyoruz" diye Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya yönelik bir teşebbüsü yapmak istiyorlar. Bunun karşısında Cumhuriyet Halk Partisi örgütleri şu anda yağmur, çamur, kış, kıyamet demeden sokaktadır, sahadadır. Anayasal düzeni savunmaya hep birlikte devam edeceğiz. Hepinizin bildiği gibi verilen karar, Can Atalay’la ilgiliydi. Gezi tutukluları hâlen hukuksuz bir biçimde cezaevinde tutuluyorlar. Dolayısıyla Gezi tutuklularının özgürlük talebini de çok yüksek bir biçimde dile getireceğimizi ifade etmek istiyoruz. Bunun dışında tabii Türkiye’nin demokrasisi özellikle son yıllarda çok ciddi bir biçimde zedelenmiş durumda. Sokakta, sahada, demokratik bir Türkiye mücadelesini hep birlikte vermeye devam edeceğiz diyorum.”