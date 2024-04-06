CHP itiraz etmişti: Hatay'da AKP'li Başkan Öntürk mazbatasını aldı

Hatay'da yerel seçimi önde tamamlayan AKP'li Mehmet Öntürk, İl Seçim Kurulu'na giderek mazbatasını aldı. CHP'li heyet, mazbatanın Öntürk'e verilmesi kararına karşı bugün Yüksek Seçim Kurulu'na itirazda bulunmuştu.

Hatay'da AKP'li Mehmet Öntürk, sabah saatlerinde İl Seçim Kurulu'na gelerek mazbatasını aldı.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde Cumhur İttifakı adayı Mehmet Öntürk 346 bin 60 oy, CHP'li Lütfü Savaş ise 342 bin 699 oy aldı.

İl Seçim Kurulu, mazbatanın Öntürk'e verilmesine karar verdi. CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökçe Gökçen ile Murat Bakan, seçim sonucuna itirazda bulundu.

CHP'nin itirazı, İl Seçim Kurulu tarafından reddedildi. CHP'li heyet, bugün sabah saatlerinde Yüksek Seçim Kurulu'na itirazda bulundu.

İtiraz tartışmaları sürerken, Mehmet Öntürk, sabah saatlerinde İl Seçim Kurulu'na gelerek mazbatasını aldı.

Öntürk, daha sonra Antakya EXPO Yerleşkesi'nde düzenlenen mazbata törenine katıldı.