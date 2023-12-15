CHP, İzmir için anketleri bekliyor

Kamuoyunun merakla beklediği CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı için anketlerin sonuçları beklenecek. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun yeniden adaylığı, 18 Aralık haftasındaki PM’nin ardından duyurulacak, adayları belli olan Ankara ve İstanbul dışındaki büyükşehirlerde isimler, “Kent büyüklüğüne” göre sırasıyla kamuoyuna açıklanacak.

Mustafa BİLDİRCİN

CHP’de 227 seçim çevresine yönelik açıklanan başkan adayı isimlerinin tamamının oy birliği ile PM’den geçtiği öğrenildi. Adana ve Mersin gibi kentlerin başkan adaylarının açıklanmamasının nedeninin ise “Strateji gereği” olduğu öğrenildi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile ilgili, “İzmir’e aday gösterilecek” iddiasının ise gerçeği yansıtmadığı bildirildi. Çerçioğlu’nun Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na yeniden aday gösterileceği belirtildi.

Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun yeniden adaylığı, 18 Aralık haftasında gerçekleştirilecek PM toplantısının ardından kesinlik kazanacak. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın yeniden adaylıklarının kesinleştiği Ankara ve İstanbul’un dışındaki büyükşehirlerin adayları da peyderpey kamuoyunu duyurulacak.

İZMİR İÇİN ANKETLER BEKLENİYOR

Ölçeklendirme yöntemi ile gruplandırılan büyükşehirlerin adayları 15 Ocak’a kadar belirlenecek. CHP, kamuoyunun merakla beklediği İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı’nın ismini ise anketlerin sonuçlarına göre belirleyecek. İzmir'in adayı da en geç ocak ayının ortasına kadar netleşecek ve kamuoyu ile paylaşılacak.

CHP YENİDEN SAHAYA İNİYOR

Edinilen bilgiye göre, Tunceli ve Sinop kentlerinin adayı için eğilim yoklaması yapılacak. 7 Aralık'ta aday belirleme çalışmaları kapsamında kentlere dağılan milletvekilleri, bir kez daha sahaya inecek. Bu kapsamda bazı ilçeler tekrar ziyaret edilecek.