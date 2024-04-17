CHP İzmir Milletvekili Kılıç: Sığacık halka kapatılıp, yabancı turiste açılacak

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Sığacık Yat Limanı’nın kapasite artışı projesine tepki gösterdi. Meclise soru önergesi veren Kılıç, proje sonrası Sığacık bölgesinin halka kapatılarak yabancı turistlere açılacağını söyledi.

BİRGÜN EGE

İzmir’in Seferihisar ilçesine bağlı Sığacık Mahallesi’nde Kolin’in bünyesindeki bir şirketin işlettiği Teos Yat Limanı için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, ‘kapasite artışı’ için harekete geçti.

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, limanın kapasite arttırma projesini TBMM gündemine taşıdı.

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Uraloğlu’na soru önergesi yönelten Kılıç, şunları dile getirdi:

“2007 yılında yap işlet devret modeli ile inşa edilen ve Kolin Holding’e ait TEOS Marina’ya devredilen Sığacık Yat Limanı 2009 yılında yapılan kapasite artırımının ardından bugün bir kez daha kapasite artırımıyla gündemde. Türkiye’nin en güzel körfezlerinden birini halkın kullanımına kapatmak için ise Bakanlık tarafından bu projeye tam 40 milyon 327 bin TL bütçe ayrıldı. Emekliye zam yok diyen, çalışanı açlık sınırına mahkûm eden iktidar bu proje için 40 milyon lira ayırdı. Neden? Seçilmiş bir avuç insanın lüksü olsun diye.”

"DİRENECEĞİZ"

Kılıç, “Sığacık İzmirlilerin sığındığı bir liman olmaktan çıkacak” dedi ve ekledi: “Denizinde foklar, kıyısında yurttaşlar olmayacak. Bugün Sığacık’taki bu proje bir türlü doymak bilmeyen, büyüdükçe daha da fazlasını isteyen yandaş sermayenin geldiği son noktayı gösteriyor. Ancak Seferihisarlılar pes etmez. 2022’de nasıl direndiysek yine direneceğiz. Denizimize, doğamıza sahip çıkacağız. Çocuklarımıza temiz bir deniz temiz bir gelecek bırakacağız.”

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Uraloğlu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na sunduğu soru önergesinde, şu soruların yanıtlanmasını istedi:

• Yat limanı projesinin genişletilmesi kapsamında, bölgeye, yüzer iskeleler, yüzer dalgakıranlar ve yüzer beton platformlar, ilave dolgu alanına çekek sahası, yatçı depoları, sanitary yapısı, kafe, teknik atölyeler, yakıt depoları ve istasyonu, ofis yapılarının eklenmesinin planlandığı iddiaları doğru mudur? Bu yapıların denize ve ekolojik sisteme zarar vereceğini düşünüyor musunuz? Ekolojik sistem bu yapılardan nasıl korunacaktır?

• Sığacık, halkın rağbet gösterdiği dinlenme alanlarından biridir. Yat projesinin genişletilmesi ile sahillerin halkın kullanımına kapatılacağı iddiaları doğru mudur? Bu proje ile Sığacık sahili halkın kullanımına kapatılıp sadece zengin turistlerin kullanımına açılmış mı olacaktır?

• Yat Limanı projesi kapsamında bölgedeki foklar başta olmak üzere deniz canlı türlerinin yok olduğu iddiaları doğru mudur? Yat Limanı, çevresinde ekolojik yaşam konusunda yaşanan tahribata ilişkin elinizde bir araştırma bulunmakta mıdır?

• Proje için Bakanlık bütçesinden ne kadar pay ayrılmıştır?

• Sığacık Yat Projesi’nin detaylarını açıklar mısınız?”