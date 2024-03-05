CHP Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Atasoy Bilgin: Şeffaf ve adil bir anlayış gelecek

Üretken belediyecilik anlayışını hakim kılacaklarını söyleyen Bilgin, “Cemaatlere, tarikatlara, müteahhitlere akan musluğu keseceğiz. Toplumcu belediyecilik geliyor. İlk iş Planlama Ajansı’nı kurmak olacak” diyor.

Asena TUNCA

Sanayi kenti Kocaeli, seçim yarışının en fazla merak edildiği kentlerin başında geliyor. BirGün TV’nin sorularını yanıtlayan CHP Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Atasoy Bilgin, halkçı projelerle yönetmeye aday olduklarını ve kenti AKP’den alacaklarını söyledi. 1974 doğumlu Atasoy Bilgin, Makina Mühendisi. Makina Mühendisleri Odası (MMO) Genel Kurul Delegesi de olan Bilgin, İnşaat-Sen Yönetim Kurulu üyeliğini de yapıyor. Söyleşinin öne çıkan başlıklar şöyle:

• HİZMET ANLAYIŞI DEĞİŞECEK

İnsanı ölçü almayan, insana değmeyen hizmet üretmeyeceğim. Yönetim anlayışını değiştireceğim. “Benden olmayana hizmet yok” anlayışını reddediyorum. Adil, şeffaf, katılımcı, üretken bir belediye anlayışını hakim kılacağım. Gençleri, kadınları, çocukları, öğrencileri, emeklileri, engellileri, çalışanları, tüm halkımızı projelerimizin odağı sayıyoruz.

• İBB İLE İMKÂNLARIMIZI BİRLEŞTİRECEĞİZ

Ulaşımdan istihdama, kreşlerden yurtlara, eğitim ve ekonomik koşulların düzeltilmesine, kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılımına kadar her alanda halka tam destek vereceğiz. Ulaşım, çevre, kültür, sanat, gençlik, kadın, engelli projelerinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi el ele verecek ve imkanlarımızı birleştireceğiz.

• İLK İŞ KOCAELİ PLANLAMA AJANSI

Planlama kavramından hoşlanmıyorlar ama gerçekler ortada. Plansız bir şehir, o şehrin sakinleri için zaman içinde cehenneme döner. Kocaeli’de yapmak istediklerimizi zamanı geldikçe yapabilmek, bir sıraya yerleştirmek, finans ve giderlerini sağlayabilmek için Kocaeli Planlama Ajansı’nı (KPA) kuracağız.

• DEPREME HAZIRLIK VE KENTSEL DÖNÜŞÜM

Başta İnşaat Mühendisleri Odası olmak üzere, tüm ilgili meslek odalarının oluşturduğu bir heyet ve üniversitelerle işbirliği içinde yürütülecek bina tespit çalışmaları sonucunda, kentimizin yapı stokunu saptayacak ve bu veriler ışığında bina yenileme ve güçlendirme çalışmalarını gerçekleştireceğiz. Her ilçede kurulacak Afet Koordinasyon Merkezleri için hemen harekete geçeceğiz.

• ÜCRETSİZ ULAŞIM İMKÂNI SUNACAĞIZ

Kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm oluşturmak amacıyla, Kocaeli Entegre Ulaşım Sistemi’ni hayata geçireceğiz. Kocaeli’ni doğu ve batı akslarında birbirini bağlayacak metro, hafif raylı sistem ve otobüs hatlarından oluşan bir ulaşım ağında birleştireceğiz. İzmit Körfezi’ne kıyısı olan tüm ilçelere deniz ulaşımının rahatlığını getireceğiz. Toplu ulaşımda bilet fiyatlarını indireceğiz. Öğrencilerimize, 65 yaş üstü yurttaşlarımıza, ilkokul öncesi çocuklu annelerimize vereceğimiz kartlarla belediye ve halk otobüslerinde ücretsiz ulaşım imkanı sunacağız.

• TÜM İHALELER HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Denetlenebilir ve hesap verebilir bir belediye olmanın en temel koşullarından biri olan ihalelerde şeffaflık ilkesini hayata geçireceğiz. Hangi ihaleyi hangi firmaya hangi sebeplerle verdiğimizi tek tek açıklayacağız. Katılımcı Bütçe adını verdiğimiz bu uygulamayla, mahalle toplantılarında aktif vatandaşların katılımıyla belirlenecek öncelikler toplanacak.

• ÖĞRENCİLERE YURT VE BURS

Kentte hiçbir öğrenci barınma sorunu yaşamayacak. Büyükşehir belediyesine ait, bir yataklık yurt kapasitesi olmayan Kocaeli’de ihtiyaç kadar yurt mutlaka yapılacak. Kocaeli’deki ailelerin diğer şehirlerdeki üniversitelerde okuyan çocuklarına da burs ve yurt desteği verilecek. Bir ‘burs fonu’ oluşturacağız.

• KENT LOKANTALARI AÇILACAK

Üniversite kampüslerinin bulunduğu bölgelerde açacağımız kent lokantalarında, öğrencilere ucuz yemek imkanı sunacağız. Aynı zamanda, derin yoksulluğun yaşandığı mahallelerde ilkokul öğrencilerine sıcak öğle yemeği verilmek üzere pilot projelere başlayacağız.

• GENÇ İŞSİZLİĞİNE ÇÖZÜM BULACAĞIZ

Genç işsizliğine çözüm bulmak hedefiyle, hizmete açacağımız İstihdam Ofisleri ile gençlerimizin iş bulmasını kolaylaştıracağız. İş imkanlarını genişletmek amacıyla, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği içinde, iki kentteki iş imkanlarını ortak havuzda değerlendireceğiz.

• HER İLÇEYE İHTİYAÇ KADAR KREŞ AÇILACAK

Kreşler açıp, Kocaeli’de çocuk sahibi dar ve orta gelirli ailelere hizmet vererek kadınların sırf bu sebeple çalışma hayatına katılmalarının önündeki engelleri kaldıracağız. Ev hanımı, yarı zamanlı ya da evde çalışan annelere yönelik, kreş hizmetinin yerini tutacak Çocuk Evi uygulamasını başlatacağız.

• HALK SÜT VE HALK BAKKAL

Belediyemize başvuran tüm ebeveynlerin evlerinin kapısına her gün Halk Süt’ü teslim edeceğiz. Süt tedariğini Kocaeli’deki süt üreticilerinden sağlayarak tarımsal kalkınmayı da destekleyeceğiz. Dar gelirli vatandaşlara Gıda Kart verilerek istediği DestekMarket’ten gıda temin etmesi sağlanacak. Halk Bakkal zincirine dahil olan tüm bakkallarda halk ekmek satışı da gerçekleşecek.

• KADIN DAYANIŞMA EVLERİ

İhtiyaç sahibi ekonomik sorunlar yaşayan kadınların dayanışmayla güçleneceği ve sosyal hayata yeniden katılmasını sağlayacak Kadın Dayanışma Evleri’nde meslek edindirme kursları düzenlenecek, hukuki danışmanlık hizmetleri verilecek. Kadınların bir araya gelerek kooperatif kurmaları özendirilecek. Kadın Sığınma Evleri kurup geliştirecek şiddete sıfır toleransla kadınlarımız için bir umut ışığı olacağız.

• ÜRETİCİ KOOPERATİFLERİNE TEŞVİK

Tarım üretici kooperatiflerini destekleyecek, ürünlerin nakliyesinden pazarlama imkanlarının çeşitlendirilmesine pek çok olanaklar sunacağız. Her ilçede kooperatif ürünlerinin satılacağı pazaryerleri ya da dükkanlar açmak da bizden!

• PARKLAR SPORUN MERKEZİ OLACAK

İş saatleri öncesinde her yaştan yurttaşımızın katılacağı sabah sporu etkinlikleri düzenleyeceğiz. Parklarda gerçekleştirilecek bu etkinlikler, uzman eğitmenler tarafından programlanacak. Sabah sporuna aksatmadan katılan vatandaşlarımıza eşofman, spor ayakkabısı gibi çeşitli ödüller vererek katılımı ve farkındalığı artıracağız.

• TARİKATLARA, MÜTEAHHİTLERE AKAN MUSLUKLAR KESİLECEK

AKP sayesinde en borçlu belediye Kocaeli. Kocaeli belediyesi hazineden kişi başına en fazla para alan kent. Hazineden Alınan para yeterli, ancak borçlar ödenmiyor, toplanan paralar, elde edilen gelirler müteahhitlere, tarikatlara, cemaatlere aktarılıyor. Çocuklarımızı tarikatlara, cemaatlere bırakmayacağız.

• YENİDEN KAZANACAĞIZ

Halkımız Erdoğan ve AKP’li belediyelerin vicdansızlığını görüyor. Depremin vurduğu Hatay’da yurttaşları nasıl tehdit ettiklerini gördük. Bir umut arıyorlar yurttaşlar, biz de bu umudun temsilcisiyiz. Kocaeli’ni geri kazanacağız.