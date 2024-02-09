CHP Konak Belediye Başkan Adayı Nilüfer Çınarlı Mutlu: Yoksulluğu yok edeceğiz

CHP Konak Belediye Başkan Adayı Nilüfer Çınarlı Mutlu, ilçenin sorunlarına hâkim olduğuna dikkat çekerek, “Yoksulluğu yönetmek istemiyoruz. Yoksulluğunun yok edilmesi için mücadele edeceğiz.” diyor. Mutlu, halkçı politikalar uygulayacaklarını da sözlerine ekliyor.

Aycan KARADAĞ

CHP’nin İzmir’deki yerel seçim çalışmaları sürüyor. Partinin Konak Belediye Başkan Adayı olan Nilüfer Çınarlı Mutlu, hem yerel seçim sürecini hem de çalışmalarını BirGün’e anlattı. Aynı zamanda mimar olan Mutlu, Konak’ın afetlere karşı kırılgan olduğuna işaret etti. Mutlu, “38 yıldır Konak’ta yaşıyorum. Konak’ı biliyorum. Mimarlar Odası’nda uzun yıllar çalıştım. Dolayısıyla sadece Konak’ı değil, tüm kenti tanıma fırsatım oldu. Konak’ın kaçak yapılaşma sorunu var. Yapı stokumuz eski. Dönüşüm sadece kaçak yapıları yıkıp yenilerini yapmak değil. Eski yapı stokunun depreme ve diğer afetlere dirençli hale getirilmesi gerekiyor. Konak’ın en büyük sorunu afetlere karşı kırılgan olması. Göreve gelir gelmez bu sorunları çözmek için çalışacağız” dedi.

HALK KONUT PROJESİ

Barınmanın anayasal bir hak olduğuna ve kentsel dönüşüm süreçlerinin bu doğrultuda yürütülmesi gerektiğine vurgu yapan Mutlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Barınma hakkını herkes için eşit uygulamak zorundayız. Kentsel dönüşüm üzerine çok uzun yıllardır model tartışmaları yürüttük. Yerinde dönüşüm, mahalle düzeninde bir dönüşüm olmalı. Konak’ta gittikçe derinleşen konut ve barınma sorununu çözmek için halk konut projesini hayata geçireceğiz. Kentsel dönüşüm alanlarında kooperatif kurulmasını teşvik edeceğiz, altyapı ve proje ile destekleyeceğiz.”

Mutlu, yoksulluğu yönetmek için değil, yok etmek için mücadele edeceklerini ifade etti. “Yoksulluk bugün ülkenin özeti” diyen Mutlu, şöyle devam etti: “Yoksulluk bugün ülkenin özeti. Yoksulluğu yok etmemiz gerekiyor. Dönüşüm sadece barınma ile olmamalı. Yeni iş alanları ve sosyal donatı alanları oluşturmamız gerekiyor. Özellikle kadınlara ve gençlere iş alanları yaratmak zorundayız. Doğru yönlendirmeler yapacağız. Yurttaşların emeklerinin karşılığını bulması için uğraşacağız. Desteklerimiz tabii ki devam edecek. Destekleri daha da artıracağız.”

GÜVENLİĞİ ARTIRMALIYIZ

Nilüfer Çınarlı Mutlu, Konak’ın tekrar sanatın, eğlencenin ve ticaretin kalbi olmasını istediğini de aktardı. Mutlu, şunları dile getirdi: “Kent çok büyüdü. Tek merkezden bahsetmemiz artık zor. Ancak kent merkezinin yine eskisi gibi Konak olmasını istiyoruz. Bu yüzden Konak’ın güvenliğini artırmamız gerekiyor. Bir yerin merkez olması için ticaret alanı da olmalı, konut da. Kemeraltı’nda eskiden konutlar vardı, artık yok. Bu bölgede konut sayısını artırmamız, öğrenci yurtları inşa etmemiz gerek. Böylece Konak’ı 7-24 canlı, yaşayan, hareketli bir kent merkezi haline getirebiliriz.”

Kültürpark’ı koruyacakları da aktaran CHP’li Mutlu, “Kültürpark bizim gözbebeğimiz. Büyükşehir’in konusu ama alan Konak’ta. Bizim düşüncemiz çok net. Oranın park olarak korunması gerekiyor. Yeşil alanlarımızı artırmak zorundayız. Parkın daha etkin bir şekilde kullanılması lazım. Park kullanma kültürünü yaygınlaştırmamız lazım” diye konuştu.

ÖNLERİNİ AÇACAĞIZ

Nilüfer Çınarlı Mutlu, sözlerini şöyle sonlandırdı: “İzmir’de iktidarın baskısına karşı kadınlar olarak direniyoruz. İzmir’de taviz vermediğimiz yaşam biçimine en çok kadınlar olarak biz sahip çıkıyoruz. Bu kadar emek veren kadınlar yönetim kademelerinde yeterince yer alamadı. Bugüne kadar İzmir’de belediye başkanlığı yapmış kadın sayısı 6. Şu anda 9 tane kadın belediye başkan adayımız var. 9 kadın belediye başkanı olarak dayanışma içinde çalışacağız. Biz başarılı olmak zorundayız. Arkamızdan gelen kadınların önünü açacağız. Kadınların daha güçlü olduğu bir Konak hedefliyoruz. Katılımcı belediyecilik yapmak zorundayız. Mahalle örgütlenmeleri oluşturacağız. Katılımcı bütçe oluşturacağız. Belediye bütçesinin yüzde 10'luk ya da 15’lik bir kısmının nasıl değerlendirileceğine halk karar verecek. Belediye bütçesinin Konak’ta yaşayan herkes için eşit harcandığı bir yerel yönetim oluşturacağız.”