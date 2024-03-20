CHP kurmayları sürpriz illeri açıkladı: İddialıyız

Yerel seçimlere sayılı gün kala sürpriz bekledikleri kentleri açıklayan CHP kurmayları, "Hiç tahmin etmeyeceğiniz yerlerde kazandığımızı görebilirsiniz" dedi. Kurmaylar, Karadeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu'da çok sayıda ilçe ve belde de iddialı olduklarını kaydetti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) kurmayları; partinin yerel seçimlerde sürpriz yapabileceği bölgelere ilişkin değerlendirmede bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in seçim turunu sürdürdüğü Karadeniz üzerinden görüşlerini aktaran kurmaylar, "CHP çok sürpriz yerlerde seçim kazanacak. Hiç tahmin etmeyeceğiniz yerlerde kazandığımızı görebilirsiniz" dedi.

Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın memleketi Rize’den örnek veren partililer, şunları söyledi:

"Rize’de şu an bir ilçe belediyemiz var. İlçeler düzeyinde beş belediyede iddialıyız. Karadeniz’in illerinin çoğunda merkez ilçeleri kazanabiliriz. Mesela Trabzon Ortahisar’da kazanacağız. Ordu’nun merkezi Altınordu’da kazanacağız. İl bazında da Giresun’da kazanacağız Bu seçimde CHP’nin kırmızısını Karadeniz’de görebilirsiniz. Zonguldak, Kastamonu, Sinop’ta iddialıyız. Bartın’da seçim kıyasıya geçiyor. Samsun’da merkez ilçede iddialıyız."

"OSMANİYE'DE CHP KAZANIRSA KİMSE ŞAŞIRMASIN"

Karadeniz dışında Türkiye’nin farklı bölgelerinde de sürprizler olabileceğine dikkat çeken kurmaylar, "Güneydoğu’da bazı ilçelerde, İç Anadolu’nun pek çok ilinde artık biz kırmızı rengimizi göreceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Sürpriz olabilecek illerden örnek veren partililer, "Kırıkkale ve Uşak karşı taraftan almayı hedeflediğimiz iller arasında. Isparta’da da yarıştayız. Osmaniye’de de CHP kazanırsa kimse şaşırmasın. Adıyaman’da sürpriz bir sonuç olabilir. Erzurum’da, Bingöl’de, Muş’ta kazandığımız ilçe, belde olabilir" yorumunu yaptı.

CHP lideri Özel’in vurgu yaptığı Malatya’da da yarışı değerlendiren kurmaylar, "Malatya’da çok sayıda ilçede sürpriz olacağı görülüyor. Büyükşehirde de başa baş bir yarış var. Ancak burada büyükşehirde Cumhur İttifakı seçime birlikte giriyor, muhalefetin hepsinin ayrı adayı var" dedi.