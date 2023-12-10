CHP, KYK yurtlarına yönelik 'ihbar hattı' oluşturulacak

CHP, Gençlik Kolları bünyesinde KYK yurtlarına yönelik "ihbar hattı" oluşturulacağını açıkladı. Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç, "İhbar hattı, usulüne uygun olmayan durumları tespit edecek ve sorunlara anında müdahale edecek" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç, partisinin KYK Yurtları İzleme Komisyonunun çalışmaları kapsamında Gençlik Kolları bünyesinde "ihbar hattı" oluşturulacağını duyurdu.

Kılıç, yaptığı yazılı açıklamada, "iktidarın gençliğin sesine karşı kör sağır ve dilsiz olduğunu" ifade etti.

Partisince oluşturulan KYK Yurtları İzleme Komisyonunun raporlarıyla kamuoyunun düzenli olarak bilgilendirileceğini belirten Kılıç, şunları kaydetti:

"Gençlik ve Spor Bakanlığı Genel Başkan Yardımcılığı bünyesinde kurduğumuz Parti Meclisi üyelerimiz ve milletvekillerimizden oluşan KYK Yurtları İzleme Komisyonu, KYK yurtlarında yaşanan hak ihlalleri, ihmal ve kötü yönetim uygulamalarını bizzat takip edip, inceleyerek çözüm sunacak. Ayrıca Gençlik Kollarımızın kuracağı ihbar hattı, usulüne uygun olmayan durumları bildirenleri tespit edecek ve sorunlara anında müdahale edecektir. Yurtlarda kalan öğrenci, aile ve çalışanların talep, öneri ve şikayetlerini değerlendirecek, raporlarla düzenli aralıklarla kamuoyunu bilgilendireceğiz. İhlal ve ihmallerle ilgili sorumluların takip edileceği, gereken adımların atılacağı bir süreç başlatacağımızı duyurmak isterim."

Kılıç'ın açıklamasıyla beraber komisyonun, KYK yurtlarına ilişkin bir aylık raporu da paylaşıldı.