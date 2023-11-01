CHP'li 95 milletvekili, Kılıçdaroğlu'na destek verdiklerini açıkladı

CHP'de 130 milletvekilinden 95'i, hafta sonu gerçekleştirilecek 38. CHP Olağan Kurultayı'nda Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verecekleri yönünde imza verdiklerini açıkladı. 95 vekil adına açıklama yapan CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, "Yenilenme süreci ayrışarak değil, birleşerek gerçekleşecektir. Kılıçdaroğlu liderliğindeki yenilenme sürecini sonuna kadar destekliyoruz" dedi.

CHP'li 95 milletvekili, liderlik yarışında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vereceklerini açıkladı.

95 vekil adına açıklamayı yapan CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, "130 milletvekilinden 95'i olarak hafta sonu yapılacak olan 38. Olağan Kurultayımızda genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme yönünde imzalarımız verdik" ifadelerini kullandı.

"Gerekçelerimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz" diyen Akbulut, sözlerine şöyle devam etti:

"Unutulmamalıdır ki tarhimiz boyunca askeri darbeler görmüş; kapatılmaya, susturulmaya, sindirilmeye çalışılmış ama her defasında ayakta kalmayı başarmış bir parti tarihine, parti hafızasına, parti azmine sahibiz. Bugün geldiğimiz noktada CHP, yenilenen örgütleriyle yenilenme sürecini başlatmıştır. Yenilenmenin örgütümüzü güçlendirecek, güven bağımızı pekişterecek ve sosyal demokratların birliğini koruyacak bir rotada ilerlemesi kaçınılmazdır. CHP, altı okuyla, programıyla, sosyal demokrasinin evrensel ilkeleriyle mücadelesini sürdüren bir çizgidedir.

"SEÇİM SONUÇLARINI FIRSAT PENCERESİ OLARAK GÖRMÜYORUZ"

Biz seçim sonuçlarını lider merkezli bir fırsat penceresi olarak görmüyoruz. Seçim sonuçlarının faturasını sadece Cumhuriyet Halk Partimizin Genel Başkanı'na kesmenin, adalet terazisinin şaşması ve seçim sonuçlarının sağlıklı analiz edilememesi olduğunu düşünüyoruz. Genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, yenilenme hamlesinin tüzük kurultayı ile sürdürüleceğinin işaretini vermiştir.

"KILIÇDAROĞLU LİDERLİĞİNDEKİ YENİLENME SÜRECİNİ DESTEKLİYORUZ"

Önümüzdeki birinci hedef, 2019'da olduğu gibi Genel Başkanımızın önderliğinde görevlerini başarıyla sürdürerek halkçı belediyeciliği temsil eden, yerel yönetimlerdeki hizmetlerimizi pekiştirmektir. Odak noktamız yurdumuzun tüm il ve ilçelerinde partimize yeni belediyeler kazanmaktır. Birbirimizle kavga edecek zamanımız yok ama fikirlerimizin zenginliğiyle güçlenecek bir partimiz var bizim. Yenilenme süreci ayrışarak değil, birleşerek gerçekleşecektir. Bizler 95 milletvekili olarak, tarihten gelen gücümüzle ulu önder ebedi liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize miras bıraktığı partimizin yenilenme sürecinin genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde gerçekleşeceğini görüyor; bilgisi, birikimi ve tecrücesi ile Sayın Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki yenilenme sürecini sonuna kadar destekliyoruz."