CHP'li adayın afişlerini kaldırırken MOBESE'ye yakalanmıştı: TÜGVA temsilcisinden suç duyurusu

TÜGVA Çorum İl Temsilcisi Bahadır Kıyıklık, 14 Mayıs seçimlerinde CHP Çorum Milletvekili Adayı Bekir Özsaçmacı’nın afişlerini kaldırırken MOBESE'ye yakalandığına ilişkin haber yayımlayan gazeteciler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Türkiye Gençlik VAkfı (TÜGVA) Çorum İl Temsilcisi Bahadır Kıyıklık, Cumhuriyet Halk Partisi Çorum milletvekili adayının seçim afişlerini kaldırırken MOBESE kayıtlarına yakalandığına dair haber yayımlayan gazeteciler hakkında suç duyurusunda bulundu.

T24'ün haberine göre, İYİ Parti Çorum İl Başkanı Erkan Yıldız, CHP Çorum Milletvekili Adayı Bekir Özsaçmacı’nın görsellerine saldıranların TÜGVA Çorum İl Temsilcisi Bahadır Kıyıklık ve arkadaşları olduğunu ifade eden bir basın açıklamasında bulunmuş, bunuda Çorum’un yerel medya kuruluşları Rota Çorum ve Leblebi TV haber yapmıştı.

Kıyıklık ise buna karşılık haberi yapan Rota Çorum-Leblebi TV ve basın açıklamasını yapan İYİ Parti İl başkanı Erkan Yıldız hakkında suç duyurusunda bulundu. Erkan Yıldız, Rota Çorum imtiyaz sahibi Elvan Yılmaz ve Leblebi TV İmtiyaz sahibi Erkan Karaca bugün Çarşı Polis karakolunda ifade verdiler.

AFİŞLERİN ÜZERİNE STİCKER YAPIŞTIRILDI

14 Mayıs’ta yapılan milletvekili genel seçimlerinde CHP ikinci sıra Çorum Milletvekili Adayı Bekir Özsaçmacı’nın bilboard ve raketlerde yer alan reklam afişlerinin üzerine, ‘"7’li koalisyon değil, iktidar", "Kimsenin adamı değil, devlet adamı", "Fazi değil,istihdam yatırım (ihracaat) kim yaptı", "Kilise değil cami Ayasofya" yazılı yaklaşık 20-25 santimetre çapında yuvarlak stickerler yapıştırdı.

Bunun üzerine Bekir Özsaçmacı, Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundu.

MOBESE KAYITLARI İNCELENDİ



Çorum Emniyet Müdürlüğüne bağlı Güvenlik Şube’nin yaptığı MOBESE incelemeleri sonrası eylemi yapanların TÜGVA Çorum İl Temsilcisi Bahadır Kıyıklık ile arkadaşları Ömer Faruk Bölükbaş ve Mehmet Malkoç oldukları belirlendi. Bu isimlerin ifadeleri alındı.

Kıyıklık ifadesinde, geçmişte bugüne kadar kimlerin ülkeye faydası olduğu anlatılması ve gençliğin kime oy vereceğinin yöneliminin farkındalığını oluşturmak için Twitter üzerinden AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı seven gençlerin başlatmış olduğu 81 ilde eş zamanlı olarak, "İlk oy hareketi" şeklinde bir çalışmanın olduğunu ifade etti.

"SUÇ OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"

"Bende bu çalışmaya çevremdeki kişiler Ömer Faruk Bölükbaş ve Mehmet Malkoç’la katılmak istedim" diyen Kıyıklık, "Bu çalışma ile ilgili bana İstanbul Turkuaz Medya'dan sayısını tam hatırlamadığım stickerler geldi. Bu stickerleri 2 araç toplam 6 kişi ile şehrin çeşitli yerlerine yapıştırdık. Ama milletvekili adayı Bekir Özsaçmacı’nın afişlerinin üzerine yapıştırmadık. Diğer arkadaşlarında yapıştırdığını düşünmüyorum. Ayrıca bu stickerlerin yapıştırılmasının suç olduğunu da bilmiyordum" diye konuştu.