CHP'li Adıgüzel, Sağlık Bakanı'nın kızamık vakalarıyla ilgili yanıtına tepki gösterdi: Saygısızlık yapmaya kimsenin hakkı yok

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, TBMM Genel Kurulu’nda; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın 2019-2022 yıllarındaki kızamık vakalarıyla ilgili soru önergesine verdiği "Kısıtlı da olsa ilişkili vakalar görülmektedir. Konu bakanlığımızca hassasiyet ve takip edilmektedir. Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederiz" şeklindeki yanıta tepki gösterdi. Adıgüzel, "Biz milletvekilleri soru önergelerini millet adına soruyoruz. Hükümet üyeleri de buna cevap verirken aynı hassasiyetle cevap vermeliler. Bu çatıya saygısızlık yapmaya hiç kimsenin hakkı yok" dedi.

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, TBMM Genel Kurulu’nda bugün söz alarak 10 Temmuz’ta verdiği soru önergesine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın gönderdiği yanıtı gündeme getirdi. Adıgüzel, şunları söyledi:

"BİR HEKİME, MİLLETVEKİLİNE, MİLLETE VE ANAYASAYA KARŞI BU TUTUMU KINIYORUM"

"Biz milletvekilleri soru önergelerini millet adına soruyoruz. Hükümet üyeleri de buna cevap verirken aynı hassasiyetle cevap vermeliler. Bu çatıya saygısızlık yapmaya hiç kimsenin hakkı yok. 10 Temmuz tarihinde Sağlık Bakanı'na bir önerge vermişim, 4 ay sonra cevap gelmiş. Sorumuz kızamık hastalığındaki artışla ilgili. 2019, 2020, 2021, 2022 senelerinde kaç kızamık vakası görüldü ve bu yıl kaç kızamık vakası görüldü? Kaç çocuğumuz hayatını kaybetti?

Sayın Bakan’dan bana gelen cevap: 'Kısıtlı da olsa ilişkili vakalar görülmektedir. Konu bakanlığımızca hassasiyet ve takip edilmektedir. Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederiz.' Ben teşekkür etmiyorum. Bir hekime, bir milletvekiline, millete ve anayasaya karşı bu tutumu kınıyorum."