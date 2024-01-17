CHP'li Ağbaba: "İktidar resmen emekliyi dolandırdı, üçkağıda getirdi"

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Erdoğan'ın açıkladığı emekli maaş zammına tepki gösterdi Ağbaba, “İktidar maalesef, hem seçimden önce hem seçimden sonra söylemleriyle emekliyi kandırdı, resmen emekliyi dolandırdı, emekliyi üçkağıda getirdi. Vermiş olduğu zam, sadece 2 bin 500 TL. Enflasyonun üzerine yüzde 5 zam vermiş, bununla övünüyor" dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünkü Kabine Toplantısı’nın ardından en düşük emekli maaşının 10 bin lira olacağını, SSK ve Bağ-Kur emeklisine de ek yüzde 5 zam verildiğini açıkladı.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, konuya ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ağbaba, şunları söyledi:

“İktidar maalesef, hem seçimden önce hem seçimden sonra söylemleriyle emekliyi kandırdı, resmen emekliyi dolandırdı, emekliyi üçkağıda getirdi. Ne diyordu? ‘Emekliyi ezdirmeyeceğim. Emekliye gereken zammı vereceğim’ diyordu. Ama oyaladı, oyaladı. Vermiş olduğu zam, sadece 2 bin 500 TL. Enflasyonun üzerine yüzde 5 zam vermiş, bununla övünüyor. Emekliyi maalesef kandırdı. Emekli, dul ve yetim maalesef açlık sınırının çok altında yaşam mücadelesi veriyor. İktidar, emekliyle dalga geçmeye devam ediyor. 2002’de iktidar geldiği zaman, bir emekli asgari ücretin 1 buçuk katını alırken şu anda yarısına yakın bir rakamla yaşamını sürdürmeye çalışıyor. Emekli üçkağıda gelmiş durumda. Her şeyin her gün fiyatının arttığı, enflasyonun çift haneli rakam olduğu bir dönemde, emekliye verilen bu zam maalesef bir sadaka bile değil. İktidar, yandaşlarını doyurmaktan emekliyi aç bıraktı. Bir taraftan üçer-beşer maaş alan bürokratlar, diğer tarafta dolar bazında garanti ödemeleri, Kur Korumalı Mevduat (KKM)... Yandaşlara para; emekliye açlık var. İktidarın politikası bu.”