CHP'li Ağbaba: Taşıt alımı yüzde 612, uçak kiralama giderleri yüzde 311 artmış

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in açıkladığı “kamuda tasarruf genelgesi”ni eleştiren CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, “Bugün baktığımız rakamlarla birlikte çöp olmuş durumda. Taşıt alımına harcanan para yüzde 612 artmış durumda. Uçak kiralama giderleri yüzde 311 artmış durumda” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in açıkladığı “kamuda tasarruf genelgesi”ni eleştirdi.

Ağbaba, taşıt alımında harcanan paranın yüzde 612, uçak kiralama giderlerinin ise yüzde 311 artmış durumda olduğunu söyledi.

Ağbaba, şu ifadeleri kullandı:

“Hazine ve Maliye Bakanı’nın açıklamış olduğu kamuda tasarruf genelgesi bugün baktığımız rakamlarla birlikte çöp olmuş durumda. Taşıt alımına harcanan para yüzde 612 artmış durumda. Uçak kiralama giderleri yüzde 311 artmış durumda. Maalesef savurganlık, şatafat kamu kurumlarında devam ediyor. Bir tarafta arabasına benzin koyamayan yurttaş bir tarafta tarlasına gitmek için traktörüne mazot koyamayan çiftçi diğer tarafta şatafat var. Tam bir ‘Lale Devri’ dönemini yaşıyor Türkiye. Lüks uçaklar, lüks araçlar, makam araçları şatafatı, savurganlığı devam ediyor. Kamuda tasarruf yapmayanlar vatandaşa tasarruf yap diyorlar. Son dönemde artan ÖTV’lerle vergilerle vatandaş aracına binecek durumda değil, benzin koyamıyor, mazot koyamıyor. Ama beyefendiler ‘Lale Devri’nde şatafat ve lüks içinde yaşayarak hala makam aracı alıyorlar, uçak kiralıyorlar.”