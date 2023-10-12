CHP'li Akay, konutların turizm amaçlı kiralanmasına ilişkin kanun teklifini eleştirdi

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda; AKP’nin konutların turizm amaçlı günübirlik kiralanmasına ilişkin kanun teklifinde yer alan orman alanlarına ilişkin düzenlemeyi eleştirdi. Akay, “Kanunun 16’ıncı maddede önemli bir husus var, bu kanunun yürürlüğe girmiş olmasından önceki orman alanlarının bütünleyici parça olarak kiralanmasından bahsediyor. Bu orman alanlarına tahribat söz konusu yapar. Bir de bu kanundan önce hangi firmalar bundan yararlanıyor, kaç firma var? Bunları öğrenmek istiyoruz. Bence bu maddenin devre dışı bırakılmasının yararlı olacağını düşünüyorum” dedi.

AKP’nin Konutların Turizm Amaçlı Kullanılmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülüyor.

Teklif üzerine söz alan CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, teklifteki orman alanı düzenlemesiyle ilgili şunları söyledi:

“Kanunun 16’ıncı maddede önemli bir husus var, bu kanunun yürürlüğe girmiş olmasından önceki orman alanlarının bütünleyici parça olarak kiralanmasından bahşediyor. Bu orman alanlarına tahribat söz konusu yapar. Bir de bu kanundan önce hangi firmalar bundan yararlanıyor, kaç firma var? Bunları öğrenmek istiyoruz. Bence bu maddenin devre dışı bırakılmasının yararlı olacağını düşünüyorum.”

Akay, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’yla ilgili yapılan düzenlemele ilişkin de “Ajansın hem yönetim kurulu başkanı hem danışma kurulu başkanı aynı kişi. Sayın Bakan, çift unvan var burada, bunu da doğru bulmuyoruz. Danışma kurulunun sektörden veya nitelikli kişilerden seçilmesinin faydalı olacağını düşünüyoruz. Adı üstünde danışma” dedi.