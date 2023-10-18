CHP'li Akkuş İlgezdi: Binası ve kadrosu olmayan fakülteler öğrencilerimizin geleceğini karartıyor

CHP Milletvekili ve Parti Meclisi (PM) Üyesi Dr. Gamze Akkuş İlgezdi, Kars Kafkas Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerinin yaşadıkları sıkıntıları bir soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı.

CHP İstanbul Milletvekili ve PM Üyesi Dr. Gamze Akkuş İlgezdi, Kars Kafkas Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerinin yaşadıkları sıkıntılarla ilgili soru önergesi verdi.

Kafkas Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nin 4 yıldır öğrenci aldığını ancak bu süre boyunca en temel fiziki ihtiyaçların bile giderilemediğini söyleyen Dr. Akkuş İlgezdi, şunları söyledi:

“Eğitim tarihinde eşine rastlamadığımız yanlış bir uygulamanın faturasını gençlerimiz ödüyor. Kars Kafkas Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nin deyim yerindeyse sadece ismi var. Hastane ve fantom laboratuvarı dahi yapılmamış. Akademik kadro yetersiz olduğu için periodontoloji, ortodonti, pedodonti gibi ana bilim dalı derslerini göremiyorlar. Öğrenciler, Döner Sermaye binasına yapılan 2 preklinik ve 1 derslikte adeta derme çatma bir eğitim alıyorlar. Üstelik fiziki şartlar o kadar yetersiz ki, 4. sınıf öğrencileri ‘Misafir öğrenci’ adı altında Erzurum Atatürk Üniversitesi’ne gönderiliyor. Tam olarak AKP dönemini özetleyen skandal bir durumla karşı karşıyayız: Fakülte var ama bina ve akademik personel yok. Eğitim kalitesini çok fakülte açmakla yükselteceğini zanneden bilim dışı zihniyet, gençlerimizin geleceğine ipotek koyuyor.”

Kafkas Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde okuyan gençlerle görüştüğünü ifade eden Akkuş İlgezdi, “Mevcut ekonomik şartlarda üniversite okumak için başka şehre gidebilmek bile büyük lüks. Hal böyle iken, istekleri dışında Erzurum’a gönderildikleri için sosyal medyada tepki gösteren 4. sınıf öğrencilerini KYK yurtlarından attılar" dedi.

Akkuş İlgezdi, önergesinde şu sorulara yer verdi:

-Binasını yapamadığınız fakülteyi neden açıyorsunuz?

-Hocasını istihdam edemediğiniz öğrencileri neden sürgüne yollar gibi başka şehirlere gönderiyorsunuz?

-Laboratuvarını bile inşa edemediğiniz bir diş hekimliği fakültesinden eğitim, tıp ve gelecek adına nasıl bir fayda bekliyorsunuz?

-En temel ana bilim dalı derslerini bile göremeyen öğrencilerimizin mağdur olması dışında, ilerleyen yıllarda bu eksikliği basit bir muayene sırasında yaşayacak olan vatandaşlarımızın ne suçu var?