CHP'li Arpacı: SGK'nin finansman açığı 9 ayda 39,5 milyar liraya çıktı

CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı sosyal güvenlik sisteminin alarm verdiğini söyledi. Arpacı, SGK'nin Ocak-Eylül 2023 dönemi finansman açığının 39,5 milyar liraya çıktığını belirtti.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyesi CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, sosyal güvenlik sisteminin alarm verdiğini söyledi.

Arpacı, AKP iktidarının "istihdam artıyor" söylemine rağmen EYT'nin de etkisiyle aktif sigortalı sayısındaki yaşanan azalışa dikkati çekti.

Gazete Duvar'ın haberine göre; Arpacı, "İktidarın 'İstihdam artıyor' söylemlerine ve TÜİK'in işgücü istatistiklerine rağmen SGK'nin verileri aktif sigortalı sayısında EYT'nin de etkisiyle başlayan azalmanın devam ettiğini gösteriyor. SGK'nin verilerine göre banka sandıklarına kayıtlı olan sigortalılar da dahil aktif sigortalı (yani sisteme prim ödeyenler ya da adına prim ödenenler) sayısı son bir yılda yüzde 2,2 oranında azalarak 25 milyon 711 bin 814 kişiye geriledi. Aynı dönemler itibarıyla hem SGK'nin hem de banka sandıklarının emekli aylığı ödediği pasif durumdakilerin (dul ve yetim ve benzeri aylık ödenenler dahil) yüzde 16,1 oranında artarak 16 milyon 209 bin 309'a yükseldi. Sadece SGK'nin aktif ve pasif sigortalı sayıları esas alınarak yapılan hesaplama sistemin, geçen yılın sonunda 2'nin az da olsa üzerine çıkan aktif pasif oranının yüzde 1,71'e kadar gerilediğini gösteriyor" dedi.

Bu yıl ocak-eylül döneminde SGK'nin prim gelirlerinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 107 oranında artarak 999,8 milyar liraya yükseldiğini ifade eden Arpacı, "Sadece emeklilere yapılan aylık ödemeleri 1 trilyon 6 milyar lirayı buldu. Sigortalılardan yaşlılık, sağlık, ölüm v.b birçok sigorta dalı için toplanan primler emekli aylıklarına yetmedi. Geçen yılın hem aynı döneminde hem de tümünde prim gelirleri emekli aylığı ödemelerinin üzerine çıkmıştı. SGK'nin aynı dönemdeki sağlık harcamaları ise yüzde 94,5 oranında artarak 378,9 milyar lira oldu. SGK'nin Ocak-Eylül 2023 dönemi finansman açığı ise 39,5 milyar liraya çıktı. İlk dokuz aylık açık geçen yılın tümündeki açığa yaklaştı" dedi.