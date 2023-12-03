CHP'li Bankoğlu: Engelli vatandaşlarımıza yapılan ayıba son verilmeli

CHP'li Aysu Bankoğlu, "Ağır engelli vatandaşlarımıza bakım yapan fertler başta olmak üzere, engelli vatandaşlarımızın aylıkları acilen insan onuruna yakışır bir seviyeye yükseltilmeli ve bu ayıba son verilmelidir" ifadelerini kullandı.

CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yazılı açıklamada yaptı.

Bankoğlu açıklamasında, "Türkiye’de özellikle korona salgınının ardından her kesimde olduğu gibi engelli vatandaşlarımızın da kronikleşmiş sorunları çözümsüzlüğe evrildi. İktidar, engelli vatandaşlarımızın sağlık hakkı, eğitime erişim, adalete erişim, özerk yani bağımsız yaşayabilme hakkı gibi en temel haklarını bile yok saymaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"Daha da kötüsü bu sorunları istismar ediyor" diyen Baknoğlu, şunları söyledi: "Özellikle son seçimlerde AKP’nin engelliler için taahhüt ettiği istihdamın artması, engelli aylıklarının iyileştirilmesi, sağlık hizmetine erişim gibi konularda hiçbir ilerleme sağlanamamış durumda. Engellilerin faydalandığı engelli ve bakım maaşı, sağlık destekleri, özel eğitim gibi konularda verilen destekler de oldukça yetersiz."

Bankoğlu, şöyle devam tti: "İktidarın ajandasında bunlara dair somut bir plan var mı? Yok. Sadece hamasetle, altı boş söylemlerle ve seçim vaatleriyle sorunu görmezden gelen bir anlayış var. Kısaca söz var ama eylem yok."

"Engelli aylığı da yine ülkenin bir utanç tablosu olarak karşımıza çıkıyor. 800 bin vatandaşımız, engelli aylığı alıyor" ifadelerini kullanan Bankoğlu, şunları kaydetti:

"Yüzde 40-69 arası engelli aylığı 1874 TL, yüzde 70 ve üzeri engelli aylığı 2 bin 811 TL. Bu parayla 250 kuru ekmek bile alınamıyor. Ağır engelli vatandaşlarımıza bakım yapan fertler başta olmak üzere, engelli vatandaşlarımızın aylıkları acilen insan onuruna yakışır bir seviyeye yükseltilmeli ve bu ayıba son verilmelidir. Gelişmiş ülkelerde bu durum, ülkemizin neredeyse tam tersi. Türkiye, yaşam kalitesi olarak dünya standartlarından kopmuş durumda. Düşük maaş alan, sosyal güvenliği olmayan, sosyal yaşama katılamayan, kaliteli eğitim alamayan ve sağlık hizmetinden yararlanamayan engelli bireyleri ‘oy deposu’ görmekten vazgeçip somut adımlar atılmalıdır."