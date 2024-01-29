CHP'li Başarır'dan Eren Erdem'e Cemil Tugay yanıtı

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Eren Erdem'in İzmir Büyükşehir Belediye başkanı adaylığı için ismi geçen Cemil Tugay hakkındaki açıklamalarına yanıt verdi. Başarır, "Ben Cemil Bey'i tanırım. Dünyanın en namuslu insanlarından biridir. Mal varlığında bir artış varsa karşımıza gelsinler" dedi.

CHP'li Ali Mahir Başarır'dan, Eren Erdem'in İzmir Büyükşehir Belediye başkanı adaylığı için ismi geçen Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ile ilgili iddialarına yanıt geldi.

Erdem'in "Tunç Soyer, Mehmet Cengiz’in adamına değiştirilmektedir. Sebebi Kılıçdaroğlu’nu kurultayda desteklemiş olmasıdır. Cemil Tugay aday yapıldığı an; Mehmet Cengiz ile ilişkilerini açık seçik ortaya koyan tüm belgeleri paylaşacağım" açıklamasıyla ilgili konuşan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Ben Cemil Bey'i tanırım. Dünyanın en namuslu insanlarından biridir. Mal varlığında bir artış varsa karşımıza gelsinler" dedi.

KRT TV'ye konuşan Başarır'ın açıklamaları şöyle:

"Cemil Tugay'ın kendi kafasına göre belediyenin arsasını birine filan verdiği yok. O denilen şahsın Karşıyaka'da arazisi vardı. Dava açma hakkı vardı. Yasal olarak giden bir süreç vardı. Bunun üzerinden bir parti üyesi iftira atarsa gereken yapılır. Ben Cemil Bey'i tanırım. Dünyanın en namuslu insanlarından biridir. Mal varlığında bir artış varsa karşımıza gelsinler. Herkes her adayı destekleyebilirler. Ama aday desteklenirken başkalarına iftira atılmaz. Eğer birilerine iftira atılıyorsa yeri ve zamanı geldiğinde hesap sorulur.

"YOLSUZLUĞUYLA İLGİLİ EN KÜÇÜK BİR ŞEY DUYMADIM"

Ben isim vermiyorum. Hiç kimse 'o belediye başkanı benim adamım, o belediye başkanı senin adamın' diyemez. Ama kimse algı yapamaz. Bizim adaylarımız örgütün istedikleridir. En iyisi kim olacaksa o olsun derim. Benim çok yakın arkadaşlarım da aday oldu. Bir kere bile MYK'yı aramamışımdır. Çünkü doğru değil. Bu benim haddim de değil. Aday açıklanacağı hafta bazı arkadaşlarımız çıkıyor dünyanın en namuslu insanı hakkında böyle iftira atıyor, ne oluyor. Belediye başkanımızla ilgili, kendisinin yolsuzluğuyla ilgili en küçük bir şey duymadım. Namusuyla, şerefiyle 5 yıl boyunca bir yeri yönetmiştir. Kimse kimseye iftira atmayacak, karnından konuşmayacak."

NE OLMUŞTU?

Eski CHP Medya, Planlama ve Sosyal Medya Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne aday gösterileceğini yazmıştı.

Eren Erdem, Tugay'ın iktidara yakın Cengiz Holding sahibi Mehmet Cengiz ile ilişkileri olduğunu iddia etmişti. Eren Erdem şu ifadeleri kullanmıştı: "Bu saatte böyle bir tweet atmak istemezdim. Ama maalesef, tüm diplomatik iletişim başarısız olduğu için kamuoyunu bilgilendirme zarureti doğmuştur. Bu gece, CHP İzmir Belediye Başkan adayı belirlenmektedir ve Tunç Soyer, eşi benzeri görülmemiş bir biçimde harcanmak üzeredir! Sayın Ekrem İmamoğlu ve Veli Ağbaba’nın, aynı zamanda kimilerine göre 'iş insanı' bize göre '5’li çete' olan Mehmet Cengiz’in adayı olan Cemil Tugay (Karşıyaka Mehmet Cengiz temsilcisi) şu dakikalarda 'kesin olarak' adaylaşmak üzeredir. Bu kişi, 5’li çetenin karşısında duran Tunç Soyer gibileri karşısında nasıl aday olmaktadır? Kimler kimlerle ne işler tutmuştur! Bunlar günü geldiğinde anlatılır. Ama, bu gece uzun olacak. Şu an, İzmir’i yüzde 100 kazanacak bir isim olan Tunç Soyer, şu dakikalarda Mehmet Cengiz’in adamına değiştirilmektedir. Sebebi; Kılıçdaroğlu’nu kurultayda desteklemiş olmasıdır. İzmir’i ya CHP alacak ya Mehmet Cengiz alacak! Ne dediğimi, ne kadar haklı olduğumu göreceksiniz. Mehmet Cengiz meselesini inkar ederseniz canınıza okurum' Belge paylaşırım."