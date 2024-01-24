CHP'li Başarır'dan iktidara: Bir parça vicdanınız, utanmanız varsa bunu yaparsınız

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, “Ben buradan söylemek isterim 10 bin lirayla bir emeklinin, bir ailenin geçinebileceğine inanıyor musunuz? En düşük emekli maaşı, asgari ücret olsun. Eğer bir parça vicdanınız, utanmanız varsa bunu yaparsınız” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, bugün TBMM’de gündeme ilişkin basın toplantısı düzenledi.

İktidara seslenen Başarır en düşük emekli aylığının 17 bin 2 lira olan asgari ücret miktarına yükseltilmesini istedi. “Ben buradan söylemek isterim 10 bin lirayla bir emeklinin, bir ailenin geçinebileceğine inanıyor musunuz?" diyen Başarır, "En düşük emekli maaşı, asgari ücret olsun. Eğer bir parça vicdanınız, utanmanız varsa bunu yaparsınız" şeklinde konuştu.

Başarır'ın açıklamaları şöyle:

"Bir kez daha söylüyorum kimin parasını kime veriyorsun beyefendi? Sen sarayında dakikada 23 bin lirayı harcıyorsun. Saray 27 saniyede bir emekli maaşı harcıyor. Ama yüzde 5 sonra biraz daha zam yapıyor ve emekliyi mutlu ettiğini sanıyor. En düşük emekli maaşı hala 10 bin lira gözüküyor. Ben buradan söylemek isterim 10 bin lirayla bir emeklinin, bir ailenin geçinebileceğine inanıyor musunuz? En düşük emekli maaşı, asgari ücret olsun. Eğer bir parça vicdanınız, utanmanız varsa bunu yaparsınız.

"TÜİK'İN AÇIKLADIĞI SAHTE VERİLERDİR"

TÜİK malesef ki bunların sebebi. Gerçek enflasyonu verse belki bugün bunları konuşmayacaktık. Ama malesef ki TÜİK, sarayın esaretinde. Saray ne emrederse TÜİK onun açıklıyor. TÜİK insanların cebini dolandırıyor. Mutfağına darbe yapıyor ve bunu sarayın talimatı ile yapıyor. Bugün emekli 20 bin lira maaş alamıyorsa, asgari ücret, memur maaşları bu haldeyse bunun tek sorumlusu TÜİK’in açıkladığı sahte verilerdir.

"CUMHURBAŞKANI SEYİRCİ"

Bakın ne yazıktır ki Türkiye’de bağımsız bir kurum kalmadı dedik. Kalmadı. Hafize Gaye Erkan ile ilgili iddialar var. Ben magazin boyutuyla ilgili konuşmak istemiyorum. Ama gerçekten parayı yöneten, yönetmesi gereken en önemli kurumdaki kişi, bu şekilde tartışılıyorsa bir açıklama yapmak gerekmiyor mu? Biz şeffafça bilmek istiyoruz. Sorun nedir? Yollamak mı istiyorsunuz? Biz buna alıştık. Son beş yılda beş başkan değişmiş. Yani Merkez Bankası, Recep Tayyip Erdoğan’ın oyuncağı haline gelmiş. Sorun nerede? Ortada bir sorun var. Birileri bu kurumu ve bu kurumun başındaki kişiyi yıpratıyor. Buna seyirci kalan bir Cumhurbaşkanı var. Görüyoruz ki yine değiştirecek. Çünkü, sorun kişilerde değil. Sorun, bu ucube sistemde. Bu ülkedeki tüm bağımsız kurumları tek adama bağlayıp keyfi bir şekilde yönettiren bu sistemde."