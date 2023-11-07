CHP'li Başarır: Yarından tezi yok sokaklardayız, meydanlardayız

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Tıpkı Genel Başkanımız Özgür Özel'in dediği gibi seferberlik ilan ediyoruz. Yarından tezi yok sokaklardayız, meydanlardayız. Hem Meclis'te hem sokakta yurttaşlarımızla buluşup onların sorunlarını etkin bir şekilde dile getireceğiz. Dün dünde kaldı, biz geleceğe bakacağız" açıklamasını yaptı.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, hafta sonu yapılan 38. Olağan Kurultay'da Genel Başkan seçilen Özgür Özel'i tebrik etti.

Kurultayın demokratik teamüller içerisinde büyük coşku ve kıran kırana bir seçimle yapıldığını belirten Başarır, "Partimize büyük hizmetler veren, dürüstlüğü, uzlaştırıcı kimliği, onurlu duruşuyla Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür ediyorum. Ona olan vefamız dün de bugün de yarın da devam edecek. Yeni Genel Başkanımızı CHP grubu adına kutluyorum. Hepimiz mutluyuz, umutluyuz" ifadelerini kullandı.

"GELECEĞE BAKACAĞIZ"

Başarır, iki adayın yarıştığı kurultayın bittiğini, oy veren, vermeyen herkesin kendilerinin olduğunu ve kurultayın hafta sonunda kaldığını söyledi.

Bundan sonra tarihi bir sorumlulukları olduğunu dile getiren Başarır, CHP Genel Başkanlığı koltuğunun Mustafa Kemal Atatürk'ün olduğunu ve bu koltuğun Kurtuluş Savaş'ını yönettiğini, devrimleri yaptığını, Türkiye Cumhuriyeti'ne sanayiden kadın erkek eşitliğine, harf inkılabından Medeni Kanun'a kadar büyük devrimleri hediye ettiğini anlattı.

Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırmak için mücadeleye başlayacaklarını kaydeden Başarır, "Tıpkı Genel Başkanımız Özgür Özel'in dediği gibi seferberlik ilan ediyoruz. Yarından tezi yok, sokaklardayız, meydanlardayız. Hem Meclis'te hem sokakta yurttaşlarımızla buluşup onların sorunlarını etkin bir şekilde dile getireceğiz. Dün dünde kaldı, biz geleceğe bakacağız. Bundan sonra öncelikle yerel seçim, ondan sonra 2028'de, ki erken de olabilir, Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanarak bu ülkeye huzuru, barışı, kardeşliği, demokrasiyi getireceğiz" diye konuştu.

Ali Mahir Başarır, 2-8 Kasım'ın Lösemili Çocuklar Haftası olduğunu anımsatarak, farkındalık haftası kapsamında lösemi hakkında toplumsal bilincin oluşturulmasına çaba harcandığını anlattı.

Lösemili çocukların yaşadıkları sıkıntıların anlaşılması ve onlara her anlamda destek olunması gerektiğini vurgulayan Başarır, hastalıkla etkin şekilde mücadele edildiğinde tedavide yüzde 94'e ulaşan bir başarı oranı yakalandığını söyledi.

"SORUMLULAR HESAP VERSİN"

Öğrenci yurtlarında yaşanan asansör kazalarına değinen Başarır, "Yurtlarımızda bu kazalar maalesef bitmiyor. Sadece asansör sorunu değil yemeklerden çıkan maddelerden de artık utanır olduk. Bir devlet düşünün, öğrencilerin yurdunu öğrenim sezonundan önce hazırlayamıyor. Cumhurbaşkanı 'Uzaya gideceğiz' diyor ama daha öğrencilerini yurt binalarında üçüncü kata çıkartamıyor. Hesap veren bir bakan ve genel müdür yok. Sorumlular hesap versin ve gereğini yerine getirsin" değerlendirmesinde bulundu.

"KUPA ARABİSTAN'DA DEĞİL TÜRKİYE'DE KALSIN"

Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa Finali'nin Suudi Arabistan'da değil Türkiye'de oynanması gerektiğini belirten Başarır, "Galatasaray Spor Kulübünün yönetimine ve divan kuruluna çok teşekkür ediyorum. Milyonlar böyle düşünüyor. Bizim takımlarımızın o ülkede işi yok. Cumhuriyet'in 100. yılında bu büyük maç bu topraklarda oynansın. Kupa, Arabistan'da değil Türkiye'de kalksın" şeklinde konuştu.

"CAN ATALAY MESAJI"

Başarır, Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) milletvekili seçilen Gezi Parkı davası sanığı Can Atalay'ın tutukluluk durumuna ilişkin de "Bu parlamento ve ülkemiz adına üzücü bir meseledir. Yargıtay'a sesleniyorum. Hiçbir yargı kurumu Anayasa Mahkemesi'nden daha büyük değildir. Can Atalay'a özgürlük diyorum" dedi.

"GELECEK ADINA UMUT VERİCİ BİR OLAY"

Gazeteciler tarafından "partideki değişimi nasıl değerlendirdiğinin" sorulması üzerine Başarır, "Değişim CHP'nin bin 364 delegesi, 130 milletvekili, Parti Meclisinin kararı değildi. Seçimden hemen sonra milyonlarca vatandaşımız sosyal medyada, sokakta değişim taleplerini iletti" yanıtını verdi.

Değişim talebinin CHP delegelerini etkilediğini belirten Başarır, şunları kaydetti:

"51 yıl sonra ilk kez Cumhuriyet Halk Partisi delegasyonu, milletvekilleri genel başkanını değiştirdi. Parti içi demokrasi adına, gelecek adına umut verici bir olaydır. Genç, tecrübeli, Türkiye'yi ve siyaseti bilen, çalışkan, yetenekli bir genel başkanımız var. Gençliği çok önemli. Dünya da bunu konuşuyor, Avrupa da şu anda bunu konuşuyor. O yüzden olumlu görüyorum, sağlam adımlarla hep beraber çalışacağız."