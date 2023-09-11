CHP'li Belediye Başkanı'nın istifa edeceği iddia edildi

Bizim TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç, Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programında CHP'li Belediye Başkanı Fatih Atay'ın istifa edeceğini söyledi.

Bizim TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç, Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programında CHP'li belediye başkanının istifa edeceğini söyledi. TV100'de yayımlanan programa katılan Sevinç, "CHP'li Aydın Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay, yarın saat 11'de istifa edecek." dedi.

Atay'ın yarınki açıklamasında CHP Genel Kemal Kılıçdaroğlu'na ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na tepki göstereceği belirtildi.

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