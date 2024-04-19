CHP'li belediye başkanı seçimden kısa süre önce yapılan 2 ihaleyi iptal etti: Kamu zararı oluştu

Buldan Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Ali Orpak, 31 Mart Yerel Seçimleri'ne kısa bir süre kala pazarlık usulü ile kiralanan Belediye Düğün Salonu ile Alparslan Türkeş Parkı, sözleşmesini kamu zararı oluştuğu gerekçesiyle iptal etti.

Denizli'nin Bulda ilçesi Buldan Belediye Başkanı Mehmet Ali Orpak, 2 ihaleyi iptal etti. Belediyenin önceki belediye başkanı MHP'li Mustafa Fahri Şefik, seçimlerden kısa süre önce hızlıca 2 'pazarlık' usulü ihale yaparak, sözleşmeler imzalamıştı.

Belediye Düğün Salonu ile Alparslan Türkeş Parkı’nın kira sözleşmesinin feshinin gerçekleştirdiklerini açıklayan Orpak, şunları kaydetti:

“31 Mart Yerel seçim öncesi gerçekleştirilen kira sözleşmesi, kamu zararı oluştuğu gerekçesiyle feshedilmesine karar verdik. İlçeye ve vatandaşlara en iyi şekilde hizmet etmek için çalışacağımıza söz verdik. Belediye düğün Salonumuzu ve Alparslan Türkeş Parkı’nı en uygun fiyatlarla hem yeni yuva kuracak gençlerimizin hem de vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Böylelikle ailelerimizin maddi olarak yükünü hafifletmek istiyoruz. Düğün yapmak isteyen çiftlerimiz belediyemize müracaat edebilir. Seçim öncesi söz verdiğimiz gibi insan odaklı ve insana dokunan projeleri ilçemize kazandırmak ve hemşerilerimize en iyi şekilde hizmet etmek için çalışacağız."