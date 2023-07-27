CHP'li belediyeler üniversite tercihinde adaylara danışmanlık hizmeti verecek

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, CHP'li belediyelerin, üniversite tercih sürecinde adaylara ücretsiz danışmanlık hizmeti vereceğini açıkladı. Akın, konuya ilişkin belediyelere yazı gönderildiğini söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, bugün başlayan üniversite tercih sürecinde, CHP'li belediyelerin adaylara danışmanlık hizmeti vereceğini bildirdi.

Akın, yaptığı yazılı açıklamada, üniversite adaylarının tercih döneminin bugün itibarıyla başladığını belirtti.

Bütün partili belediyelere tercih dönemine ilişkin üniversite adayı gençlere danışmanlık hizmetinin sağlanması yönünde yazı gönderildiğini aktaran Akın, üniversite adaylarının en doğru tercihi yapabilmeleri için belediyelerin her yıl olduğu gibi bu yıl da tercih konusunda ücretsiz danışmanlık hizmeti vermesinin ve bölgelerindeki yükseköğretim kurumları hakkında bilgi vermesinin önemli olduğunu kaydetti.

Akın, "Bu kapsamda adayların sınav sonucuyla oluşan başarı sıralamasıyla birlikte üniversite kontenjanları da dikkate alınarak en doğru tercihi yapmaları için uzman danışmanlık hizmetleri verilmesi için gerekli çalışmaların yapılması, gençlerimize verilecek en önemli hizmetlerin başında gelecektir" ifadesini kullandı.

DANIŞMANLIK HİZMETİ ÜCRETSİZ OLACAK

Danışmanlık hizmetinin yanı sıra adaylara belediye sınırları içerisinde bulunan yükseköğretim kurumlarının tanıtımına yönelik programların da yer alacağını vurgulayan Akın, şunları kaydetti:

"Üniversite adaylarının hayatlarını şekillendirecek bu önemli süreçte belediyelerimiz uzmanlardan oluşan ekiplerle gençlerimizin yanlarında olacak. Tercih sürecinde belediyelerimiz gençlerimize ücretsiz bir şekilde bulundukları kent ya da ilçede yükseköğretim kurumlarının tanıtımını yapacak, yükseköğretim bölümleri hakkında bilgi verecek ve adayların aldığı sonuçlara göre danışmanlık hizmeti sağlayacak."