CHP'li Bingöl: Tekstil sektörünün yarısı iflas noktasına geldi

CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, “Türkiye ekonomisinde kilit öneme sahip tekstil sektörü yanlış ekonomi politikaları nedeniyle kan ağlıyor. Döviz kuru üzerindeki enflasyon baskısı, artan maliyetler, kredi kanallarının kapatılması üreticiyi bitirme noktasına getirdi. Sektörün yarısı yıl sonunu göremeyeceğinden endişeli” dedi.

31 Mart yerel seçimleri öncesinde tekstil üreticileri ile bir araya gelen CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, Türkiye ekonomisi içinde en yüksek ikinci paya sahip olan tekstil sektörünün sorunlarını TBMM gündemine taşıdı.

Sektörün yarısının iflas noktasına geldiğini belirten Bingöl, tekstil başta olmak üzere ekonomik krizin etkilediği üreticinin sorunlarının ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla hazırladığı araştırma önergesini TBMM Başkanlığı’na sundu.

Araştırma komisyonu kurulması talebinin seçimlerin ardından TBMM Genel Kurul gündemine alınması bekleniyor.

‘SEKTÖRÜN YARISI YIL SONUNU GÖREMEZ’

Bingöl, “İktidarın yanlış politikaları sonucu derinleşen ekonomik kriz nedeniyle bütün üreticiler zor durumda. Tekstil sektörü de ihracat, istihdam ve katma değer açısından Türkiye ekonomisinde itici güç konumunda. Bir araya geldiğimiz sektör temsilcilerinin karamsarlığı, seçimlerin ardından ekonomimizin sürükleneceği noktayı bize anlatıyor” değerlendirmesini yaptı.

"AKP’nin yönetemediği enflasyon ve gerçeklerden kopuk olarak baskılanan kur anlayışı özellikle ihracata yönelen ve yurt dışından ham madde alan üreticinin önünü görmesini engelliyor" diyen Bingöl, şunları söyledi:

"Çalışan ücretlerini seçim yatırımı gibi yöneten iktidarın elinde her alanda maliyetler de artmış durumda. Buna ek olarak sektör bileşenleri, üretime destek olacak kredi imkanlarının çok uzağında. Artan faizler karşısında üretici krediye erişemiyor. Faiz yükünü göze alanlara karşı bile bankaların kredi kapılarını sonuna kadar kapattığı çokça örnek mevcut. Seçimlerin ardından kredilerdeki sıkılaşmanın artacağı yönündeki ifadeler de sektörün geleceğini şimdiden etkiliyor. Üreticiler bütün bunlara ek olarak, Türkiye’deki ekonomik krizi Avrupalı alıcıların fırsata çevirmek istediklerini ve artan enflasyona rağmen bir önceki yıldan daha düşük fiyat talebinin sektörü çıkmaza soktuğunu aktarıyorlar."

"TEKSTİL SEKTÖRÜ YIL SONUNU GÖREMEZ"

Üretimin içinden gelen sektör temsilcilerinin Türkiye tekstilinin geleceğinden endişelerine dikkat çeken Bingöl, “Üretim için mücadele veren insanların ‘Tekstil sektörünün en az yarısı yıl sonunu göremez’ tahmini, AKP’nin Türkiye’yi getirdiği son noktanın fotoğrafıdır” dedi.

Bingöl, şunları kaydetti: "Uzak Doğu ve AB olmak üzere tüm dünya pazarlarında artan rekabete rağmen yerli üreticimizi koruyamazsak, mevcut iktidar anlayışıyla sorunlar görmezden gelmeye devam edilirse ve bir an önce gereken önlemler alınmazsa üretebileceğimiz bir değer de maalesef kalmayacak."