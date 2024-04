CHP'li Binici: Hatay'daki gayrimeşru yönetim nefesimizi her an ensesinde hissedecek

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci Binici, “Hatay'daki gayrimeşru yönetimin her an nefesimizi ensesinde hissedeceği yeni bir girişim kuruyoruz. Tüm büyükşehir belediye başkanlarımız, Türkiye'nin en önemli şehir bölge plancıları, hukukçuları ve denetçilerinden oluşan, ‘CHP Hatay'a sahip çıkıyoruz' çalışma grubunu bayramdan hemen sonra çalışmalarına başlamak üzere kuruyoruz. CHP ve tüm belediyeleri hizmet getirmemekle tehdit edilen, şantaj yapılan Hatay için tüm imkanlarını seferber edecektir” dedi.

''CHP Hatay'a sahip çıkıyoruz'' çalışma grubu'nu kuracaklarını duyuran Çiftci Binici, şunları söyledi:

“31 Mart’ta sandığa giderek tercihini yapan Hatay halkının özgür iradesi ne yazık ki günlerdir somut delillerle ortaya dökülen şaibelerle, usulsüzlüklerle kirletilmiştir. Henüz itiraz süreçleri sonuçlanmadan seçimi 'oldu bittiye' getirmek amacıyla bir adaya mazbata verilmesiyle başlayan hukuksuz süreç, bugün YSK'nın itirazlarımızı reddetmesiyle son noktasına ulaşmıştır. YSK hakimleri, Hatay halkının kendilerine emanet ettiği iradelerine sahip çıkmamış, adalet yerine, adaletsizliği tercih etmiştir. Bugün gayrimeşru ve halk iradesini hiçe sayan bir yönetim, masa başında verilen hukuksuz bir kararla kurulmuştur. Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ‘şahsi meselem’ dediği Hatay, artık hepimizin, tüm Türkiye'nin şahsi meselesidir. Biz Hataylıları ve Hatay’ı asla yalnız bırakmayacağız.

''HATAY HALKI YALNIZ DEĞİLDİR''

Hatay halkının iradesi tecelli etmeden, Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğunda oturanların her bir adımının takipçisi olacağız. Seçimlerde kurduğumuz Hatay İttifakı’nı daha da büyüteceğiz. Hatay'daki gayrimeşru yönetimin her an nefesimizi ensesinde hissedeceği yeni bir girişim kuruyoruz. Tüm büyükşehir belediye başkanlarımız, Türkiye'nin en önemli şehir bölge plancıları, hukukçuları ve denetçilerinden oluşan, ‘CHP Hatay'a sahip çıkıyoruz' çalışma grubunu bayramdan hemen sonra çalışmalarına başlamak üzere kuruyoruz. Lütfü Savaş'ın yaptığı tüm iyi çalışmaların devamlılığını sağlayacak, onun bilgi birikiminden bu çalışma grubunda faydalanacağız. CHP ve tüm belediyeleri el birliğiyle depremde enkaz altında yalnız bırakılan, hizmet getirmemekle tehdit edilen, şantaj yapılan Hatay için tüm imkanlarını seferber edecektir. Hatay halkı yalnız değildir ve mutlaka yeniden ayağa kaldırılacaktır.”