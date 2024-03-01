CHP'li Bulut, büyüme rakamlarını değerlendirdi: "Türkiye'de büyüyen iki şey var"

CHP Genel Başkanı Burhanettin Bulut, TÜİK'in açıkladığı büyüme rakamları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Bulut, "Türkiye'de büyüyen iki şeyin, yoksulluk ve zenginlerin serveti olduğunu" belirtti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, "Türkiye'de büyüyen iki şeyin, yoksulluk ve zenginlerin serveti olduğunu" kaydetti.

Bulut, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yüzde 4,5 olarak duyurulan büyüme rakamları ile 2023'e ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini değerlendirdi.

Ekonomik büyümenin yurttaşa yansımadığını savunan Bulut, yurttaşın borç harç içinde yaşamını idame etmek zorunda bırakıldığını kaydetti.

"EMEKLİKER İLE DAR GELİRLİLER YOK SAYILIYOR"

Bulut, TÜİK rakamlarına göre geçen yıl ülkedeki yoksul sayısının 18,2 milyonu geçtiğini belirterek zengin kesimin vergi yükünün düşürüldüğünü ve emekliler ile dar gelirlilerin yok sayıldığını belirtti.

Çarşı ve pazarda fiyatların çok pahalı olduğunu belirten Bulut, şu değerlendirmede bulundu:

"Vatandaş yüksek enflasyonist ortamda geçinemediği için çöpten sebze-meyve topluyor. Semt pazarlarında gündüz gözüyle alışveriş yapan tek tük vatandaş kaldı. Herkes fiyatlar düşsün diye akşam pazarını bekliyor. Türkiye'de büyüyen iki şey var, yoksulluk ve zenginlerin serveti."