CHP'li Çakırözer'den Gezi tutuklularına ziyaret: Hukuksuzluğun son bulması için çağrıda bulundu

CHP'li Utku Çakırözer, Gezi Davası sanıklarını tutuklu bulundukları Bakırköy Cezaevi’nde ziyaret etti. Çakırözer, "Artık haklı çağrılara kulak verilmeli ve bu hukuksuzluk sona ermeli. Gezi Davası tutukluları derhal serbest bırakılmalı" dedi.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Gezi Parkı Davası tutukluları Mine Özerden ve Çiğdem Mater’i tutuklanmalarının ikinci yılında Bakırköy Cezaevi’nde ziyaret etti.

Çakırözer, ziyaretlerinin ardından Gezi Parkı Davası tutuklularının Anayasa Mahkemesi’nde bekleyen dosyalarını hatırlatarak, mahkemeye dosyanın bir an önce sonuçlandırılması çağrısını yeniledi.

"GEZİ DAVASI TUTUKLULARI DERHAL SERBEST BIRAKILMALI"

Çakırözer, ziyareti sonrası yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

“25 Nisan Gezi Davası tutuklamalarının 2. yılıydı. Can Atalay, Tayfun Kahraman, Mine Özerden, Çiğdem Mater 2 yılı aşkın süredir, Osman Kavala ise Kasım 2017’den bu yana haksız, hukuksuz cezaevinde tutuluyor. Bu insanlar suç işledikleri için değil halkın çıkarlarını savundukları için cezaevindeler. Aileleri, meslektaşları, sivil toplum örgütleri, milletvekilleri her ziyarette bu hukuksuzluğun bitirilmesi için çağrımızı yeniliyoruz. Ama maalesef bu insanlara yaşatılan hukuksuzluğun bitirilmesi için bir adım atılmadı, atılmıyor! Artık haklı çağrılara kulak verilmeli ve bu hukuksuzluk sona ermeli. Anayasa Mahkemesi önünde bekleyen dosyayı derhal işleme koymalı. Gezi Davası tutukluları derhal serbest bırakılmalı.”