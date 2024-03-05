CHP'li Çelik: 650 konutu 4 yılda yapamayanlar 650 bin konutu nasıl yapacak?

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Bahçelievler Belediye Başkan adayı Emine Gülizar Emecan, Bahçelievler’de kanaat önderleriyle bir araya geldi. Buluşmada AKP adayı Murat Kurum’u, verdiği 650 bin konut vaadi konusunda eleştiren Çelik “650 konutu 4 yılda yapamayanlar, 650 bin konutu nasıl yapacaklar çok merak ediyorum. Başladığı işleri bitiremiyor ama sanırım vaat inceleme konusunda başarılı. Proje kopyalama konusunda da başarılı” dedi.

Bahçelievler’de Abidin Park Öğretmevi’nde mahalle muhtarları, imamlar, sivil toplum temsilcilerinin katıldığı toplantıda konuşan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, mevcut belediye başkanını vaatlerini yerine getirmemekle eleştirdi. “Gururluyum çünkü karşınıza çok değerli iki isimle çıkıyorum” ifadelerini kullanan Çelik, “Birisi Cumhuriyet tarihinin en başarılı Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, diğeri ülkemize çok değerli katkıları olan Başkanımız Emine Gülizar Emecan” dedi.

“EMİNE BAŞKANIM BAHÇELİEVLER’İN SORUNLARINI ÇÖZECEK, BAHÇELİEVLER’İ DEĞİŞTİRECEK”

Partisinden Bahçelievler Belediye Başkan adayı olan Emine Gülizar Emecan hakkında “Çok deneyimli bir isim. Milletvekili olarak ülkemize çok önemli hizmetler sundu. Bir inşaat mühendisi” ifadelerini kullanan Çelik, şunları söyledi:

“Bahçelievler 17 kilometrekarede 700 bin insanın yaşadığı bir ilçe. Bahçelievler’de kişi başına düşen yeşil alan miktarı 0,7 metrekare, Bahçelievler’in binalarının yüzde 80’i 99 depreminden önce yapılmış. Daha deprem yaşanmadan Bahçelievler’de yıkılan binalar var. Bir kilometrakerede 40 bin insanın yaşadığı ilçemizde köklü bir kentsel dönüşüm ihtiyacı var. Bunu da ancak bir mühendis, inşaat mühendisi ve deneyimli bir isim yapabilir. Emine Başkanımız Bahçelievler’i çok iyi biliyor. 2019’dan itibaren Bahçelievler’den sorumlu milletvekiliydi. Kendisiyle Bahçelievler’in riskli binalarında birlikte incelemeler yaptık. Emine Başkanımız, Bahçelievler’in kent yoksulluğundan, yeşil alana, alt yapıdan üst yapıya tüm sorunlarına hakim. Emine Başkanımız Bahçelievler’in sorunlarını çözecek ve Bahçelievler’i değiştirecek.”

“BAHÇELİEVLER 25 YILDIR KÖTÜ YÖNETİLİYOR”

Bahçelievler’in 25 yıldır kötü yönetildiğini savunan Çelik, mevcut belediye yönetimiyle ilgili eleştirilerini şöyle sıraladı:

“Son 5 yılda Bahçelievler Belediyesi 9 milyar bütçe kullandı. Ancak elle tutulur, gözle görülür hizmetler yok denecek kadar az. Bahçelievler halkının bütçesi, üzerinde bir kişinin isminin yazıldığı sabunlara harcandı. Bahçelievler’de sürekli olarak reklam ve promosyon belediyeciliği yapıldı. ‘Ulu Cami – Milli Egemenlik Parkına Millet Bahçesi yapacağız’ dediler yapmadılar. Ayamama Deresine yeşil koridor dediler, Ekrem Başkanımız Yaşam Vadisi yaptı. ‘10 bin araçlık otopark yapacağız dediler’ yapmadılar. ‘Kapalı Pazar alanı yapacağız’ dediler yapmadılar. ‘11 Mahalleye Kreş yapacağız’ dediler. Öz kaynaklarıyla 1 tane yaptılar.”

“DÖRT YILDA 650 KONUT YAPAMAMŞ, 650 BİN KONUTU NASIL YAPACAK?”

Konuşmasında AKP İstanbul adayı Murat Kurum’un vaatlerine de değinen Çelik, Kurum döneminde başlanan ancak bitirilemeyen konutlar nedeniyle mağdur olan yurttaşların eylemlerine şu sözlerle dikkat çekti:

“Büyük Şehir Belediye Başkan adayları ne diyor? ‘İstanbul’a 650 bin konut yapacağım’ diyor. Bakanlığı döneminde Tuzla’da başlattığı 650 konutu 4 yıldır hala tamamlayamamış. Konut mağdurları her gün haklarını aramak için kendisini protesto ediyorlar. 650 konutu 4 yılda yapamayanlar, 650 bin konutu nasıl yapacaklar çok merak ediyorum. Başladığı işleri bitiremiyor ama sanırım vaat inceleme konusunda başarılı. Proje kopyalama konusunda da başarılı.”

“BAHÇELİEVLER BELEDİYE BAŞKANI VAATLERİNİN YÜZDE 30’UNU BİLE GERÇEKLEŞTİREMEMİŞ”

Elindeki Bahçelievler Belediyesi’ne ait 2019 proje kitapçığını gösteren Çelik “Bu kitapçığı İstanbul adayına gönderelim bir incelesin. O da görecek ki Bahçelievler Belediye Başkanı vaatlerinin % 30’nu bile gerçekleştirememiş. Onların söz verip yapmadıklarını Ekrem Başkanımız Bahçelievler’de yaptı” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu döneminde Bahçelievler’de yapılan hizmetlerin altını çizen Çelik 3 mahallede 3 çocuk kreşi açıldığını, Bahçelievler’de 7 bin öğrenciye burs verildiğini, Şehit Yarbay Cesur Parkı ve Ayamama Yaşam Vadisi yapıldığını ve Bahçelievler’de 3 otoparkın açıldığını belirtti.

“EKREM BAŞKAN CHP, AK PARTİ AYRIMI YAPMADAN HİZMETLERİ GERÇEKLEŞTİRDİ”

İBB’nin yarım kalan camiyi tamamladığını, çocuklara halk sütü dağıttığını ve annelere ücretsiz ulaşım imkanı sağladığını belirten Çelik, Cumhurbaşkanı’nın “oy vermezsen hizmet yok” sözlerine gönderme yaparak şunları söyledi:

“Ekrem Başkanımız İstanbul’un 39 ilçesine eşit hizmet götürdü, götürmeye devam ediyor. Hani geçenlerde dediler ya ‘Oy vermezsen hizmet de yok’. Ekrem Başkanımız tüm bu hizmetleri CHP’li Belediye Ak Partili belediye ayrımı yapmadan gerçekleştirdi.”

İBB’nin projelerinin Meclis çoğunluğu, Cumhurbaşkanlığı ve bakanlık tarafından engellendiğine dikkat çeken Çelik “Bakın bir örnek vereyim; bizi de ilgilendiren bir örnek İncirli-Sefaköy- Beylikdüzü metro hattının projesi hazır. Finansmanı hazır! Ancak 1,5 yıldır Ankara’da imza atılmadığı için metro başlayamıyor” ifadelerini kullandı.

Çelik konuşmasının sonunda İstanbul’un 39 ilçesinde çok güçlü bir iddia ortaya koyduklarını belirterek “31 Mart’ta Emine Gülizar Emecan Başkanımızla Bahçelievler’i kazanacağız. İstanbul’un 39 ilçesinde 25-30 ilçe kazanacağız. Meclis çoğunluğunu sağlayacağız. İstanbul’u kazanacağız. Tüm engellemeleri ortadan kaldıracağız. Bunun için pusulamız belli, tam yol ileri” dedi.

CHP Bahçelievler Belediye Başkan adayı Emine Gülizar Emecan da konuşmasında “Karşınızda Bahçelievler Belediye Başkan adayı olarak bulunmaktayım. Elbette ki benim de bir geçmişim var. Bu döneme gelene kadar. Bugüne kadar edinmiş olduğum gerekli mesleki birikim ve bilgimle ve beş yıl boyunca yürütmüş olduğum sizleri temsilen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapmış olduğum milletvekili olarak yapmış olduğum görevlerden edindiğim bilgilerle ve deneyimlerle karşınızdayım” dedi.

“EKONOMİK SEBEPLERLE BAHÇELİEVLER GÖÇ VERMİŞ BİR İLÇE”

Geçmişte yerel yönetimlerle ilgili de bir deneyimi olduğunu ve bu deneyimlerle bugün sizlerle birlikte Bahçelievler'i yeni bir Bahçelievler yapmak için birlikte yönetmek için adaylığa, başkanlığa talip olduğuna vurgu yapan Emecan, Bahçelievler’in yaşadığı sorunları şu sözlerle anlattı:

“Bahçelievler aslında göç vermiş bir ilçe. 594 bin resmi nüfusu olmasına rağmen bugün 567 bine düşmüş. İnsanlar artık İstanbul'da ekonomik koşullarla daha yaşayamaz hale geldikleri için Bahçelievler'den de kendi memleketlerine bir göç almış. Yapı stoğunun çok yoğun olduğu, yapılaşmanın nüfusun yoğun olduğu sokaklarında yürünemeyen, trafiğinin sıkıştığı, yeşil alanlarının olmadığı, yetersiz olduğu, otopark alanlarının yapılmadığı ve en başta da kentsel dönüşümle ilgili hiçbir adımın atılmadığı bir ilçeden bahsediyoruz. Kimliğini kişiliğini kaybetmiş.”

“BÜTÇE DİSİPLİNİNE DİKKAT EDECEĞİZ”

“Bahçelievler'e değer katmak için geliyoruz” diyen Emecan seçildiklerinde yapacaklarını şöyle sıraladı:

“Depremlere karşı daha güvenli, daha dayanıklı bir hale getirmek için göreve talibiz. Bahçelievler'i daha yaşanabilir bir ilçe haline getirmek için göreve talibiz. Trafiğiyle, yollarıyla, otoparklarıyla, ulaşım hatlarıyla, toplanma alanları ve kentsel dönüşüm projeleriyle elbette ki sosyal belediyecilik anlayışımızla da Bahçelievler'de insana dokunacağız. Kadınlara, gençlere, çocuklara, dezavantajlı gruplara, engellilere, emeklilerimize. Tüm bu projelerimizi hayata geçirirken de öncelikle şeffaf ve katılımcı bir belediyecilik anlayışıyla bu yönetimi gerçekleştireceğiz. Bütçe disiplinine dikkat edeceğiz. Bütçemizi halkımızdan Bahçelievler'in projelerinden yana kullanacağız.”

“BAHÇELİEVLER KÜTÜPHANELERLE DOLACAK”

Bahçelievler’deki projelerini sıralayan Emecan “Özellikle gençlerin geleceğe hazırlanmasıyla ilgili tesislerimizi daha fazla arttıracağız. Bahçelievler kütüphanelerle dolanacak. Çocuklarımızın, gençlerimizin çalışabileceği alanlarla dolanacak. Kadın istihdamını mutlaka arttırmayı hedefliyoruz. Bu noktada her mahalleye bir kreş sözümüzü yeniden tekrarlamak istiyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yuvamız İstanbul projesi şu anda üç tane iki tanesi çalışır vaziyette. Biz o sayıları Bahçelievler Belediyesi olarak arttıracağız. Gençlerimizin üniversiteye lise sınavlarına hazırlanmalarına destek olacağız. Sporu destekleyeceğiz. Spor kulüplerine, amatör spor kulüplerine mutlaka destek vereceğiz.“

“İSTANBUL’UN ÇOK BAŞARILI BİR BEŞ YILINI İSTANBUL’A YAŞATTIĞIMI DÜŞÜNÜYORUM”

Buluşmada son konuşmayı yapan İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu da, “Ben İstanbul'un çok başarılı bir beş yılını İstanbul'a yaşattığımı düşünüyorum. Bunu finansmanıyla bu sabah bir miktar anlatmaya gayret ettim” dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

“Benim yöneticisi olduğum belediye başkanı olduğum beş yıl arasındaki çok kıymetli bir iki örneği vermek isterim. Bakınız bizim dönemimiz benden önceki dönem arasındaki bütçe farkı yani gelir gider farkı yarı yarıya, yani bir dönem bizim yaptığımız dönemin bütçe farkı dolar bazında yaklaşık bir milyar altı yüz milyon dolar civarındayken bizden bir önceki dönem bütçe açığı üç milyar iki yüz elli milyon euro civarında. Niye dolar yerine euro diyorum? Çünkü paramız pul oldu. Paramızla hesap yapamaz olduk.”

“DAHA AZ BÜTÇEYLE DAHA FAZLA İŞ YAPTIK”

Durdurulan metro projelerine başladıklarını bir kısmını tamamladıklarının altını çizen İmamoğlu “Birçok konuda sıkıntıları olan alan. Biz aldık toparladık ve biz bu projeleri bitirdik. Yani aslında daha az bütçeyle çok daha fazla iş başardık. Bunların tek tek dokümanlarını kamuoyuyla paylaşıyoruz. Paylaşmaya da devam edeceğiz. Bakın bir milyar altı yüz milyon euro daha az bütçe açığı verdik. Daha az bütçeyle iş yaptık” dedi.